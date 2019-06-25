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Когда есть работа в Беларуси, но переезжаешь в Чехию учиться. История 24-летней минчанки

26.06.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вике Баханковой 24 года. Девушка успела закончить архитектурно-строительный колледж в Минске и поступить в Чехию — получать высшее образование там. До этого она еще успела поработать в Беларуси, и работа ей нравилась. О своей истории девушка рассказала FINANCE.TUT.BY. Естественно, мы спросили также, можно ли подрабатывать во время учебы в Чехии (и сколько получать), какие есть перспективы после получения европейского диплома и много ли потратится денег на жилье и питание.

Вика Баханкова. Фото из личного архива

Выучить язык, чтобы дальше учиться бесплатно

— Поступать куда-то за границу я хотела очень давно, еще когда училась в Минске на «графическом дизайне». Изначально собиралась в Институт живописи в Петербурге. Потом от колледжа на третьем курсе у нас было что-то вроде пленэра в Польше — и мне очень понравилось. Заинтересовала сама система европейского образования, которая отличается от нашей. Но, оказалось, туда удобно уезжать только с картой поляка — у меня ее не было. Я стала искать варианты, куда еще можно уехать учиться.

В Чехии, если знаешь местный язык, получить высшее образование можно бесплатно. Это и стало причиной, почему я решила туда уехать. На четвертом курсе колледжа я пошла на языковые курсы. За год я получила уровень А2, еще через полгода — В1. Эти шесть месяцев в любом случае не прошли зря: поступают в Чехии зимой, поэтому после окончания колледжа летом, мне все равно было нечего делать.

Вообще, была возможность закончить колледж раньше и уехать еще на середине последнего курса. Но я поздновато о ней узнала и уже не успевала сдать диплом раньше. Не жалею: все равно я тогда еще почти не знала язык — поступить бы не получилось.

Сначала я все равно не поступила в университет, в который хотела. Уже потом я поняла, что набор там идет таким образом: педагоги смотрят, что ученик уже делал, и определяют, смогут ли с ним работать — то есть выбирают «под себя». На самом деле я хотела туда даже больше оттого, что там уже училось пару знакомых и пару человек из колледжа. Решила, что так будет легче, когда есть с кем пообщаться.

Сколько и как художник может заработать в Минске

Окей, я осталась в Минске и работала учительницей ИЗО в «Золаке» и художницей в шоу-проекте ILLIZIUM. В «Золаке» сначала работала три раза в неделю, потом — два раза в неделю — вроде бы это считалось за полставки, и я получала около 200 рублей на руки. Иногда выходило даже 90 рублей, когда работала совсем немного. Но мне очень нравилось работать с детьми и коллектив был хорошим. У меня получалось совмещать с другой работой: считаю, что без этого зарплата, конечно, маленькая. Особенно для педагога.


В университете в Чехии. Фото из личного архива

По деньгам «добирала» я заказами из шоу-проекта — с ним я сотрудничала. Ребята делают разные шоу с неоном, пикселями, огнем. Я работала и одна, и с кем-то в паре: мы делали световое шоу — когда на специальном полотне в темноте ты фонариком рисуешь историю. Один уже отработанный заказ — это от 50 до 70 рублей, за индивидуальную разработку можно было получить уже от 100 и выше. Все зависело от того, куда едем, что рисуем и так далее. Светопись мне очень нравилась — первое время в Чехии очень скучала по ней.

В Минске работу найти можно: однажды я нашла место в частной школе в Боровлянах. Даже с неполной рабочей неделей можно было заработать 500 рублей. Но из Малиновки, где я живу, туда было слишком далеко добираться — решила, что того не стоит. Даже был момент, что решила уже вообще никуда не уезжать — мол, и так нормально. Потом все же снова попробовала поступить — уже подавалась в разные вузы. В итоге оказалась в северной Чехии — городе Либерце. Учусь на специальности «дизайн текстиля и одежды». Здесь уже знакомых из Беларуси у меня нет. Университет мне нравится, но он слишком «технический» — боялась, что будут проблемы со всякими технологиями и такого плана предметами. Сначала от этого хотела даже перепоступать в Прагу. Но осталась.

Жить в комнате одной — на 100 рублей дороже

Когда приехала, шока не было. Я уже часто бывала в Чехии до переезда. Единственная трудность — все знакомые и друзья далеко. Зато уже после первого семестра, когда отошла от адаптации к учебе, была возможность поездить — мой город недалеко от Дрездена. Я съездила к подруге в Вену, где она учится. Еще была в Венгрии и Польше. Ну и в Германии — но это с шоу-проектом, как бы по работе. Потом мои поездки временно кончились: я составила себе такое расписание, чтобы предметов было много — так третий-четвертый курсы будут посвободнее и можно будет заниматься чем-то другим: писать диплом, подрабатывать, своими проектами заниматься.


Университет, где учится Вика. Фото из личного архива

Жить в моем городе довольно недорого — все-таки я не в Праге, там ощутимо дороже и, главное, сложнее найти квартиру. Но общага стоит столько же. Система такая: есть блок на две комнаты — в одной живешь один, во второй — с одним соседом, то есть кухня и ванная на троих. Но бывают блоки, где комнаты на троих. В первый год нельзя жить в комнате одному — такие местные правила. Да и я сама не хотела — боялась, что вообще ни с кем не подружусь. В такой комнате жить стоит где-то 270 рублей в месяц на наши деньги. Сейчас я на третьем курсе и живу одна — за это уже плачу примерно 370 рублей. А еще мне повезло: так как город, где я живу, в горах, то здесь когда-то проходили зимние соревнования — и нашу общагу отремонтировали для заселения гостей. Ее к тому же обновляют, так что она, пожалуй, лучшая в стране по своему ремонту.

В Чехии я стараюсь питаться растительной пищей. И поэтому самое большое потрясение произошло наоборот в Минске — покупка авокадо! В Беларуси одно обошлось мне в семь рублей, хотя в Чехии его можно купить за два. Получается, я могла бы вместо одного купить почти четыре.

«Один раз работала на заводе»

Стараюсь подрабатывать. Надолго я никуда не устраивалась, потому что загрузка на творческой специальности неравномерная: один месяц может быть довольно свободный, а в следующем — вообще нет времени на другую занятость. Но все ребята что-то находят и работают.


Либерец. Фото из личного архива

В Чехии есть сайт, где можно получить временную работу (как по договору подряда) и налог заплатит фирма — это называется «бригады». Ты просто ищешь «заказ» и выбираешь, подаваться тебе на эту работу или нет. Мне пару раз повезло: я находила запросы на графический дизайн, так что даже работала по специальности. А вообще пробовала много чего. Даже работала на заводе! Это ужасная работа, но здесь многие через это проходят. В Чехии собирают немецкие машины, и нашей задачей было перебирание деталей, чтобы в них не было никаких ошибок. Плюс такой работы в том, что ты пришел, отработал и забыл. По деньгам получается около 50 долларов за смену. Она длится 12 часов.

Еще работала хостес на радио: надо было озвучивать всякие промо-акции, рекламу и так далее. Здесь тоже платили около 50 баксов, но уже за 8 часов. Сразу меня бы не взяли: уровень языка был еще достаточно низкий. Так и говорили: «Девушка, вы плохо говорите, поищите что-то другое». Поэтому, собственно, и оказалась на заводе. Понадобилось где-то полгода, чтобы чехи начали воспринимать меня нормально. Но это все еще не значит, что я говорю хорошо.

После радио работала в магазине косметики, что-то вроде нашей «Милы»: зазывала покупателей, рассказывала про акции и так далее. Тут уже побольше платят — около 6 долларов в час. Сейчас вообще удобно: так как я зарегистрирована в базе, меня уже знают и иногда сами звонят или пишут, приглашая подработать. Иногда даже зарабатывала моделью: здесь, как и у нас, нужны натурщики (в одежде) для студентов, которые рисуют. Лучше всего быть подиумной моделью — можно заработать около 7 долларов в час.


Либерец. Фото из личного архива

Вообще, устроиться на какую-то постоянную работу здесь невозможно, пока ты учишься в университете. Может быть, только на последнем курсе. Учеба в Чехии занимает три года, но ты можешь продлить ее на год, если не успеваешь все сдать. Я так и сделала, но потому что хотела делать дипломную работу спокойно и без спешки, а не параллельно со сдачей других экзаменов.

В планах у меня даже, возможно, открыть что-то свое. Здесь это реально даже не в столице, а районном городе типа нашего Мозыря — как повезет. Я имею в виду, что жизнь в небольших городах в Чехии кипит, в отличие от наших: тут и кафешки, и ателье, и другой всякий бизнес… Есть где развернуться. Но, конечно, есть мысли и насчет переезда в Прагу. Там больше возможностей.

Категоричных мыслей типа «никогда не вернусь в Беларусь» у меня нет. Я просто хочу заниматься любимым делом, чтобы у меня был хороший доход и я могла спокойно жить. Если это получится в Чехии — прекрасно, если где-то в Беларуси — тоже хорошо. Посмотрим.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Баханкова из Минска закончила колледж в Беларуси и переехала получать высшее образование в Чехию. Можно ли там и учиться, и подрабатывать? И что по...
 
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