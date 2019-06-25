Блогер из Минска опубликовала в YouTube свои роды. Партнёрские!

Источник материала: KYKY

Блогер из Минска Ника Болзан сняла свои третьи роды на камеру. Этим он хотела помочь другим женщинам справиться со своим страхом.

Ника опубликовала видео на YouTube. Оно длится чуть больше 22 минут, хотя исходного материала, со слов блогера, сняли на шесть часов. Ролик девушка назвала своей личной видео-инструкцией: она поделилась тем, как протекают партнерские роды, рассказала о правильных техниках дыхания и массе других полезных бонусов. Болзан выразила надежду, что видео станет полезным для девушек: так они лучше поймут и увидят, что нужно делать, чтобы родить без осложнений, разрывов и швов.

Фото обложки: @nika_bolzan.