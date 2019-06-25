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Беларусь взяла «золото» по гребле на байдарках и каноэ

26.06.2019 12:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят на гребном канале в Заславле, белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко 26 июня выиграли на дистанции 1000 м. 

Второе место заняли венгерки Анна Караш и Данута Козак, третье — россиянки Кира Степанова и Анастасия Панченко.

Беларусь занимает второе место в медальном зачете Европейских игр: у нашей страны 15 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых медалей. На первом месте - РФ, на третьем - Грузия. В пятерке лучших - Украина (четвертое место) и Италия (пятое место).

Накануне Беларусь завоевала сразу три золотых медали Игр: две в прыжках на батуте и одну в шоссейной велогонке с раздельным стартом. В синхронных соревнованиях на батуте у женщин первое место досталось Марии Махаринской и Анне Гончаровой, в индивидуальных состязаниях у мужчин золотую медаль выиграл олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Золото также принес Беларуси велогонщик Василий Кириенко.

 
 
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На соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят на гребном канале в Заславле, белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко 26 июня выиграли на...
 
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