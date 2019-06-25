Audi обновила Q7: кроссовер стал еще технологичнее

Источник материала: Tut.by

Выпускаемый в нынешнем виде с 2015 года «паркетник» Audi Q7 претерпел плановую модернизацию, в результате которой заметно изменились внешность и интерьер, а моторы обзавелись электрической надстройкой.





Как и ожидалось , после рестайлинга с «лица» Q7 стал подражать флагманскому SUV Q8. Решетка радиатора сменила горизонтальные планки на вертикальные прутья, фары теперь во всех комплектациях светодиодные, а за доплату доступна матричная оптика (HD Matrix LED). Сзади обновленный Q7 от дореформенного проще всего отличить по соединяющей фонари хромированной полоске. Стандартные колесные диски — 18-дюймовые, за доплату доступны «катки» большего диаметра (размерностью до 22 дюймов). К слову, после обновления Q7 без малого на 1 см укрупнился в длину (5,06 м).





После появления целой россыпи новых моделей Audi, включая Q8 , преобразившийся интерьер Q7 воображения уже не поражает. Управления медиасистемой, навигацией, микроклиматом и прочими функциями возложено на пару дисплеев на центральной консоли. Перед водителем — виртуальная комбинация приборов, но это у самых богатых версий (в «базе» сохранены аналоговые приборы).





Все три доступных для Q7 двигателя располагают «мягкогибридной» системой — это стартер-генератор с ременным приводом, работающий с напряжением 48 вольт и питающийся от компактного литий-ионного аккумулятора. Во всех случаях речь идет о V-образных «шестерках» — это два дизеля на модификациях 45 TDI (231 л.с. и 500 Нм крутящего момента) и 50 TDI (286 л.с. и 600 Нм) и бензиновый мотор у 55 TFSI (340 л.с. и 500 Нм). Все двигатели работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.





От дополнительной 48-вольтовой системы питается также и используемая для подавления кренов система активных стабилизаторов поперечной устойчивости с встроенными электромоторами — раньше она была прерогативой «разогретой» версии SQ7 с 435-сильным дизелем (она обновилась одновременно с гражданскими вариантами), а теперь ее можно установить за доплату на любой Q7.





Европейские продажи обновленного Q7 начнутся в сентябре этого года. Цены пока не озвучены.