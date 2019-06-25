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Audi обновила Q7: кроссовер стал еще технологичнее
Источник материала: Tut.by
Выпускаемый в нынешнем виде с 2015 года «паркетник» Audi Q7 претерпел плановую модернизацию, в результате которой заметно изменились внешность и интерьер, а моторы обзавелись электрической надстройкой.
Как
После появления целой россыпи новых моделей Audi, включая
Все три доступных для Q7 двигателя располагают «мягкогибридной» системой — это стартер-генератор с ременным приводом, работающий с напряжением 48 вольт и питающийся от компактного литий-ионного аккумулятора. Во всех случаях речь идет о V-образных «шестерках» — это два дизеля на модификациях 45 TDI (231 л.с. и 500 Нм крутящего момента) и 50 TDI (286 л.с. и 600 Нм) и бензиновый мотор у 55 TFSI (340 л.с. и 500 Нм). Все двигатели работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
От дополнительной 48-вольтовой системы питается также и используемая для подавления кренов система активных стабилизаторов поперечной устойчивости с встроенными электромоторами — раньше она была прерогативой «разогретой» версии SQ7 с 435-сильным дизелем (она обновилась одновременно с гражданскими вариантами), а теперь ее можно установить за доплату на любой Q7.
Европейские продажи обновленного Q7 начнутся в сентябре этого года. Цены пока не озвучены.
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Выпускаемый в нынешнем виде с 2015 года «паркетник» Audi Q7 претерпел плановую модернизацию, в результате которой заметно изменились внешность и интерьер, а моторы...
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