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СК проводит проверку по факту гибели гитариста «Песняров»

26.06.2019 12:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели гитариста «Песняров» Аркадия Ивановского. Эта информация размещена в Telegram-канале СК Беларуси.   

Утром 24 июня спасатели получили сообщение о мужчине, который пошел купаться и спустя время так и не вышел из воды. Известно, что происшествие случилось на водохранилище «Дрозды».   

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело 59-летнего Аркадия Ивановского без признаков жизни. Мужчина оставил на берегу ключи от автомобиля, документы и другие личные вещи. Специалистам назначен ряд экспертиз для установления причины смерти.  

Аркадий Ивановский был гитаристом коллектива «Песняры» 7 лет. В августе музыкант должен был отметить юбилей (читайте здесь).  

Люди в материале: Аркадий Ивановский
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели гитариста «Песняров» Аркадия Ивановского. Эта информация размещена в Telegram-канале СК...
 
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