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Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи

26.06.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда речь заходит об уходе за зубами и полостью рта, каждый представляет собственный процесс. Ошибка в том, что мы чаще всего не знаем, как это делать правильно, и действуем согласно своим убеждениям.  

На наших зубах ежедневно образуются бактерии, которые могут вызвать заболевания не только зубов, но и других систем организма. Чтобы избежать такой ситуации, узнаем, что отвечают стоматологи на распространенные вопросы по уходу за деснами и зубами.  

Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи
Фото: pixabay.com  

Как правильно чистить зубы?  

Это самый банальный вопрос, который когда-либо приходил к нам в голову. По словам стоматолога, в этом вопросе очень важна техника чистки. К примеру, с налетом на зубах может справиться только щетка. Движения во время чистки зубов должны напоминать подметание сверху вниз или снизу вверх. Рекомендуется повторять 10-15 таких движений для каждого зуба.  

Выбираем пасту и отбеливаем зубы. Грамотный уход от стоматолога-терапевта  

Полезные элементы, которые содержатся в пасте, положительно влияют на полость рта и кислотность слюны, если находятся во рту не менее трех минут.  

Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи
Фото: pixabay.com  

Какая еда лучше всего влияет на зубы?  

Доцент медицинского университета считает, что из-за большого содержания фтора для зубов полезен чай. Рыба же богата кальцием и фосфором – эти компоненты помогают избежать болезней десен.  

Вредит ли жевательная резинка зубам?  

Все мы знаем рекламный ход с белоснежной улыбкой после использования жевательной резинки. Существует другой стереотип – быстрое развитие кариеса и других болезней при частом жевании жвачки.  

Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи
Фото: pixabay.com  

Как говорят стоматологи, глюкоза, которая содержится в резинке, способствует размножению бактерий. Жвачка также губительна, когда вы жуете ее дольше пяти минут или на пустой желудок – выделяется слишком много желудочного сока, который может разъесть стенки желудка.  

Если жевательная резинка не содержит глюкозу, то может стать дополнительным средством гигиены. Выработка небольшого дополнительного количества слюны способствует очищению зубов.  

Нужно ли ополаскивать рот помимо чистки зубов?  

Чаще всего в ополаскивателе нет необходимости, если у вас отсутствуют проблемы с полостью рта, и врач не назначил его как часть лечения.  

Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи
Фото: pixabay.com  

Не спешите использовать его по желанию как антисептик или профилактическое средство против воспаления десен. Ополаскиватель способен «смыть» не только «плохие», но и «хорошие» бактерии. Это может привести к обратному эффекту – болезням ротовой полости.  

Стоит ли покупать электрическую щетку?  

Если вы человек ленивый, то эта щетка будет очень кстати. Однако известно, что чистка зубов этим приспособлением приводит к стиранию эмали, так как прибор совершает движения по одному типу. Неприятнее всего будет людям с чувствительными зубами.  

Если вы все еще хотите попробовать, то насадку такой щетки нужно менять раз в три месяца. Выгоднее купить обычную щетку.  

«Она должна захватывать 2-2,5 зуба»: Какой должна быть ваша щетка?  

Несмотря на индивидуальность каждого рта, стоматологи придерживаются одного принципа – очищение ротовой полости должно происходить дважды в день с использованием щетки, которая подходит вам по жесткости и размеру. Пасту следует выбирать исходя из полезных компонентов в составе, а не ориентируясь на бренд.  

Посещайте стоматолога раз в пол года, следите за рационом и помните, что от ухода за зубами зависит не только здоровье полости рта, но и всего организма.  

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Когда речь заходит об уходе за зубами и полостью рта, каждый представляет собственный процесс. Ошибка в том, что мы чаще всего не знаем, как это делать правильно, и...
 
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