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В Новополоцке из окна выпал 16-летний подросток. Он погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Новополоцке подросток выпал из окна. Мальчик погиб.
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На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.
Установлено, что в квартире находилась компания из трех подростков. Взрослых не было. Подростки были трезвы.
Обстоятельства и причины происшествия выяснятся в ходе проверки. Ранее погибший и его друзья в поле зрения правоохранителей не попадали.
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Новости Беларуси. В Новополоцке подросток выпал из окна. Мальчик погиб. По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 25 июня....
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