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В Речице 4-летний мальчик утонул в декоративном пруду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Речице утонул 4-летний мальчик.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июня. Отец мальчика находился в гараже, а ребенок вместе с мамой – дома. В какой-то момент мальчик вышел во двор. Женщина подумала, что сын пошел к отцу. Спустя время родители обнаружили мальчика в декоративном пруду во дворе без признаков жизни.
Медики констатировали смерть мальчика.
Семья проживала в частном доме. Проход к пруду осуществлялся через деревянную калитку, которая фиксируется в закрытом положении проволокой.
По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. В Речице утонул 4-летний мальчик. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июня. Отец мальчика находился в...
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