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В Речице 4-летний мальчик утонул в декоративном пруду

26.06.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речице утонул 4-летний мальчик.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июня. Отец мальчика находился в гараже, а ребенок вместе с мамой – дома. В какой-то момент мальчик вышел во двор. Женщина подумала, что сын пошел к отцу. Спустя время родители обнаружили мальчика в декоративном пруду во дворе без признаков жизни.  

Медики констатировали смерть мальчика.  

В Речице 4-летний мальчик утонул в декоративном пруду
Фото: СК  

Семья проживала в частном доме. Проход к пруду осуществлялся через деревянную калитку, которая фиксируется в закрытом положении проволокой.  

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В середине июня на озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Речице утонул 4-летний мальчик.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июня. Отец мальчика находился в...
 
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