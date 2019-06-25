В Речице 4-летний мальчик утонул в декоративном пруду

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речице утонул 4-летний мальчик.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июня. Отец мальчика находился в гараже, а ребенок вместе с мамой – дома. В какой-то момент мальчик вышел во двор. Женщина подумала, что сын пошел к отцу. Спустя время родители обнаружили мальчика в декоративном пруду во дворе без признаков жизни.

Медики констатировали смерть мальчика.



Фото: СК

Семья проживала в частном доме. Проход к пруду осуществлялся через деревянную калитку, которая фиксируется в закрытом положении проволокой.

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.