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«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах Минска можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны – это понятие твёрдо входит в обиход болельщиков. Только начинает оживать площадка у Дворца спорта. Что сейчас здесь ожидает гостей, узнаем у корреспондента СТВ. На связи со студией СТВ – Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, СТВ:
Ровно в полдень здесь выступит оркестр имени Иосифа Жиновича. А дальше тоже будет масса мероприятий, пока можно посмотреть соревнования по пулевой стрельбе, по гребле. У каждого вида спорта есть свой фанат, свой любитель.
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«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах Минска можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны – это понятие твёрдо входит в обиход...
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