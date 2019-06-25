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«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?

26.06.2019 12:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах Минска можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны – это понятие твёрдо входит в обиход болельщиков. Только начинает оживать площадка у Дворца спорта. Что сейчас здесь ожидает гостей, узнаем у корреспондента СТВ. На связи со студией СТВ – Вадим Смоляк.

«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?

Вадим Смоляк, СТВ:
Фан-зона живет своей жизнью и уже готова принимать своих болельщиков.

Ровно в полдень здесь выступит оркестр имени Иосифа Жиновича. А дальше тоже будет масса мероприятий, пока можно посмотреть соревнования по пулевой стрельбе, по гребле. У каждого вида спорта есть свой фанат, свой любитель.

«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах Минска можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны – это понятие твёрдо входит в обиход...
 
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