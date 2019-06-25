Салют в Минске в честь Дня Независимости начнется после 22:00

Источник материала: Интерфакс

Праздничный салют в Минске в День Независимости 3 июля начнется после 22.00, сообщил журналистам начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.

"В Минске традиционно салют состоится из 6 огневых позиций (…) Начало праздничного салюта будет приурочено к окончанию парада войск Минского гарнизона. Таким образом, с учетом того, что парад войск состоится в период с 21:00 до 22:10, следует ожидать салют с 22.00", - сказа Иванов на пресс-конференции в Минске.

Он также добавил, что в других областных центрах Беларуси и в "Брестской крепости-герой" начало праздничного салюта спланировано на 23:00.