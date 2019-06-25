Беларусь может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит российский госкредит на $630 млн - Минфин

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси может скорректировать свои планы по выпуску еврооблигаций в случае получения российского госкредита на $630 млн, заявил министр финансов Максим Ермолович.

"Наверное, скорректируем (в случае получения российского госкредита - ИФ) наши планы по выходц на рынок в следующем году, потому что планировали потенциально еврооблигации разместить в следующем году. Эти $630 млн (госкредита РФ - ИФ) если привлечем, то тогда необходимости в выходе на рынок нет", - сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.

Министр добавил, что в зависимости от возможности или невозможности привлечения кредита в $630 млн будут скорректированы планы выхода на внешний рынок.

По словам главы Минфина, сегодня возможность выхода на рынок еврооблигаций для Беларуси не имеет никаких ограничений. "Интерес инвесторов достаточно высок, облигации торгуются на минимальном историческом уровне на сегодня, поэтому с точки зрения выхода на рынок ситуация очень благоприятная. Я думаю, она будет сохраняться и в следующем году, рисков по финансированию обязательств по внешнему долгу в текущей экономической ситуации я не вижу", - резюмировал Ермолович.

Как сообщалось, премьер-министр Сергей Румас в июне сообщил, что Беларусь планирует разместить очередной выпуск суверенных евробондов в 2020 году, размещение может состояться на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Сообщалось также, что Беларусь вернулась на международный долговой рынок в 2017 году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.

Беларусь 28 февраля 2018 года завершила размещение очередного выпуска суверенных еврооблигаций объемом $600 млн на 12 лет с купонной ставкой 6,2% годовых.

Также Минфин анонсировал размещение в этом году государственных облигаций в российских рублях на "Московской бирже".