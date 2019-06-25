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"Наши песни. Наша жизнь": Тима Белорусских станет хедлайнером концерта в День Независимости

26.06.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Стремительно набирающий популярность белорусский певец Тима Белорусских выступит на гала-концерте "Наши песни. Наша жизнь" в честь Дня Независимости 3 июля у обелиска "Минск – город-герой".

"В концерте примут участие представители талантливой молодежи, в том числе представители на "Славянском Базаре", участники и финалисты телепроектов "Шоу Голос", "Талент Краіны" и многие другие. Сюрпризом для жителей столицы и гостей станет выступление известной популярной российской исполнительницы Риты Дакоты, уроженки Минска. А также известной нашей новой звезды в белорусской музыке – Тимы Белорусских", - сообщила начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Минкультуры Беларуси Инна Адамович.

В программе концерта прозвучат всенародно любимые песни в исполнении лучших отечественных исполнителей, написанные за последние 25 лет. Также прозвучат и премьеры.

Также Адамович рассказала, что 3 июля пройдет шествие памяти "Беларусь помнит!". Затем состоится военный парад, мероприятие "Беларусь гераічная" и акция "Споем гимн вместе".

Представитель Минкультуры отметила, что праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости начнутся уже со 2 июля. В этот день во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Вызваленне".

"Традиционно на торжественное собрание будут приглашены высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны войны и труда из Беларуси, иностранные гости, в том числе ветераны войны из-за рубежа по линии Министерства иностранных дел, ветераны войны и труда из Беларуси, творческие работники, журналисты, представители талантливой молодежи, деятели культуры и искусства, известные спортсмены  и многие другие", - сообщила Адамович.

Говоря о концерте, Адамович, рассказала, что в немк будут задействованы ведущие актеры минских театров, заслуженные артисты Республики Беларусь, народные артисты , в том числе Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко, ансамбль "Сябры" и многие другие.

"Сюрпризом станет участие приглашенных гостей из России: наша заслуженная артистка Анжелика Агурбаш и  Петр Елфимов", - рассказала Адамович.

 
Теги: Минск
 
 
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Стремительно набирающий популярность белорусский певец Тима Белорусских выступит на гала-концерте "Наши песни. Наша жизнь" в честь Дня Независимости 3 июля у...
 
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