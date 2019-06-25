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Беларусь при получении российского госкредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 гг - Минфин
Источник материала: Интерфакс
Беларусь в случае получения российского государственного кредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах, заявил министр финансов Максим Ермолович.
"Если разрешится комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия (с Россией - ИФ), тогда эти $ 630 млн мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах, то есть кредит- это дополнительный источник не текущего года, а источник нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", - сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.
(последует)
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Беларусь при получении российского госкредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 гг - Минфин
Беларусь в случае получения российского государственного кредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах, заявил министр...
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