Беларусь при получении российского госкредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 гг - Минфин

Источник материала: Интерфакс

Беларусь в случае получения российского государственного кредита на $630 млн планирует направить его на погашение обязательств в 2020-2021 годах, заявил министр финансов Максим Ермолович.

"Если разрешится комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия (с Россией - ИФ), тогда эти $ 630 млн мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах, то есть кредит- это дополнительный источник не текущего года, а источник нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", - сказал Ермолович журналистам в среду в Минске.

(последует)