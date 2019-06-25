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ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера ассамблеи

26.06.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ПАСЕ проведет второй тур по избранию вице-спикера Ассамблеи, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале пленарного заседания ПАСЕ кандидатура Слуцкого была выдвинута на пост вице-спикера, но украинская делегация опротестовала это предложение, поэтому за кандидатуру проводилось тайное голосование в течение всего дня 25 июня.

На выборах вице-спикера проголосовали 198 человек из 316 членов ассамблеи. Для избрания необходимо было набрать 159 голосов, Слуцкий набрал 101 голос.

Во втором туре необходимо будет простое большинство от 159 человек, которые голосовали в первом туре.

 
 
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ПАСЕ проведет второй тур по избранию вице-спикера Ассамблеи, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы...
 
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