Экс-президент Киргизии назвал абсурдными обвинения в коррупции в его адрес

Источник материала: Интерфакс

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отвергает обвинения в коррупции. Бывший глава государства заявил в среду, что показания свидетелей против него были получены под давлением.

"Вы видите, что происходит в парламенте Киргизии в связи с желанием президента страны Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента. Что касается по сути выдвинутых против меня обвинений, могу лишь повторить, что это полная чушь и абсурд", - говорится в заявлении Атамбаева, распространенном его пресс-службой.

"Очевидно также, что показания Артыкбаева (Осмонбек Артыкбаев, бывший министр энергетики Киргизии - ИФ) и Атаханова (бывший вице-премьер Киргизии - ИФ) против меня получены под давлением. Это не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой уже видимо нет", - подчеркнул бывший президент Киргизии.

Накануне генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов на заседании парламентского комитета по конституционным вопросам заявил, что Генпрокуратура частично поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против Атамбаева для лишения его неприкосновенности. Он перечислил эпизоды, по которым Генеральная прокуратура нашла признаки совершения "особо тяжких преступлений": незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где сейчас находится дом экс-главы государства; незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное обогащение (парламентская комиссия по выдвижению обвинений против Атамбаева указывала на несоответствие данных налоговых деклараций); коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также возможная причастность к незаконным поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ.

Генпрокурор Киргизии отметил, что в действиях экс-президента по всем перечисленным эпизодам есть признаки преступлений, попадающих под статью 319 Уголовного кодекса республики "Коррупция".

Вместе с тем Атамбаев заявил в среду, что по поводу освобождения в 2013 году криминального авторитета Батукаева он неоднократно обращался к руководству России с просьбой о его экстрадиции на родину.

"Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент РФ Владимир Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Киргизию. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно. Сегодня эти факты замалчиваются киргизскими властями", - говорится в заявлении Атамбаева.

Экс-президент Киргизии также надеется, что "однажды Батукаев сам скажет по мужски всю правду. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил".

"Сооронбай Жээнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела. Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим. На фоне полного отсутствия каких-то позитивных сдвигов в экономике и социальной сфере, на фоне паралича системы государственного управления, этот процесс принял уже необратимый характер", - подчеркнул Атамбаев.

20 июня парламент Киргизии направил в Генпрокуратуру заключение специальной депутатской комиссии о выдвижении обвинений против экс-президента Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Ожидается, что на этой неделе генеральный прокурор может направить в парламент запрос о снятии с экс-главы государства неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В случае, если парламент примет положительное решение о лишении неприкосновенности Атамбаева, он станет первым президентом Киргизии, добровольно, через выборы передавшим власть, который может быть привлечен к уголовной ответственности на основании выдвинутых обвинений.

Предшественники Атамбаева, не считая Розы Отунбаевой, которая в течение года была временным президентом, Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишились своих президентских полномочий в результате противостояния с оппозицией и покинули Киргизию.