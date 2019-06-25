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Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2018 год

26.06.2019 11:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Палата представителей Национального собрания Беларуси в среду приняла в двух чтениях законопроект "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год".

"Бюджет-2018формировался исходя из консервативного сценария развития экономики, при этом его фактическое исполнение осуществлялось в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и улучшения  важнейших параметров социально-экономического развития страны по сравнению с прогнозом", - сказал министр финансов Максим Ермолович, представляя в среду законопроект в парламенте.

Он напомнил, что законом о бюджете на 2018 год, республиканский бюджет был утвержден по доходам в сумме Br20,5 млрд, расходам - Br19,8 млрд с профицитом   в сумме Br733,9 млн.

В целом же, за прошлый год республиканский бюджет по доходам выполнен на 100,6% к уточненному годовому плану и составил Br24,4 млрд, отметил глава ведомства.

"Положительное влияние на поступления в бюджет оказало улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, выразившейся в более высоких ценах на сырьевые товары и общем увеличении внешнеторгового оборота", - сказал министр.

Расходы бюджета в 2018 году составили Br19,7 млрд, или 94,6% к уточненному годовому плану. "Все заявленные расходы профинансированы в полном объеме", - подчеркнул глава Минфина.

Профицит бюджета в 2018 году составил Br4,66 млрд, или 3,83% к ВВП.

 
 
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Палата представителей Национального собрания Беларуси в среду приняла в двух чтениях законопроект "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета...
 
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