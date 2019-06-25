Демограф: Дальше повышать пенсионный возраст следует для женщин, а мужчин пока не трогать

"Завтра твоей страны" . Министерство финансов и Министерство труда и соцзащиты измерят эффективность повышения пенсионного возраста и изучат, как оно сказалось на уровне пенсий, сообщил министр финансов Максим Ермолович на заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, пишет





Повышать пенсионный возраст в Беларуси начали в 2017 году, ежегодно увеличивая его на полгода. По плану, в 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины − в 63 года.





Экономист: Вряд ли можно говорить об увеличении пенсий





− Если платить пенсию меньшему количеству людей, то оставшимся пенсионерам действительно получится платить чуть больше, − отмечает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.





Но рассматривать эту меру с точки зрения потенциала для повышения пенсий − некорректно.





− Мы на самом деле не увеличиваем котел, а перераспределяем: забираем деньги у 55-летних и передаем их более пожилым. Увидеть в этом какую-либо экономическую эффективность сложно, − считает эксперт.





Некоторые изменения в пенсионной системе, связанные с увеличением пенсионного возраста, заметны уже сейчас. В первые два года получателей пенсий стало меньше. Но все еще больше, чем было хотя бы в 2014 году.













По данным Белстата





Другое дело, что с помощью повышения пенсионного возраста можно отодвинуть на какое-то время нависающую проблему несостоятельности пенсионной системы. Это решение, которое помогает выиграть немного времени. Эффективной действующую меру можно будет назвать только в том случае, если она станет первым из шагов в сторону масштабных долгосрочных изменений.





Увеличение пенсионного возраста отсрочило критический момент для реформ





Солидарная пенсионная система работает так: государство собирает деньги за счет налогов работников и отдает их пенсионерам. То есть работающие сейчас люди не копят на свою пенсию, а обеспечивают уже вышедших на заслуженный отдых. А когда они сами выйдут на пенсию, то ее будут формировать из отчислений занятых в экономике на тот период, напоминает экономист.





− Эта система очень эффективна, когда население растет. Ведь тогда на одного пенсионера приходится условно двое работающих. В условиях, когда население сокращается, она работать перестает, − говорит Лев Львовский.





Именно это происходит в Беларуси. Население страны стабильно уменьшается с 1995 года, когда его численность была 10,2 миллионов человек. В 2000 году население уменьшилось до отметки в 10 миллионов, в 2010-м – до 9,5 миллионов, а на 1 апреля 2019 года в стране числилось 9 миллионов 465 тысяч человек.





Так как вместе с уменьшением населения в целом в стране уменьшается количество трудоспособных, а пенсионеров, наоборот, становится больше, действующая пенсионная система функционировать уже не способна. Если в 2010 году в экономике было занято 4,7 миллиона человек, то в 2018-м – 4,34 миллиона.





Нагрузка на экономически активную группу граждан растет и после увеличения пенсионного возраста. В 2010 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 366 человек старше трудоспособного возраста, в 2016-м – 429, в 2018-м − 438. В 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения достигнет 26,4%, а в 2030-м их количество превысит половину от числа трудоспособных граждан.





− С каждым новым поколением будет все больше пенсионеров на одного работающего. И нынешнюю пенсионную систему в таких условиях невозможно сделать хоть сколько-нибудь устойчивой, − подчеркивает Лев Львовский.





В определенный момент эффект, который получил пенсионный фонд от сокращения количества получателей пенсий, иссякнет, отмечает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики Национальной академии наук Анастасия Боброва.





Сейчас, несмотря на непростые для экономики времена и невысокие доходы большой части граждан, самое время переходить к следующей части пенсионной реформы.









Как бы не опоздать с пенсионной реформой





− Увеличение пенсионного возраста дает ресурсы и время, чтобы перейти на личные сберегательные счета или на смешанную систему: личные накопительные счета граждан и минимальная социальная пенсия. Чем раньше правительство начнет переходить ко второй части реформы, тем менее болезненной она будет, − считает Лев Львовский.





Анастасия Боброва отмечает, что пересмотр пенсий назрел по разным причинам. Это и более справедливый подход к плательщикам отчислений в ФСЗН – если человек много платил в пенсионный фонд на протяжений своей карьеры, то он заслужил право иметь хорошую пенсию. И увеличивающаяся нагрузка на работающих граждан, которым все сложней будет обеспечивать пенсионеров доходами. Перед теми, кто еще не вышел на пенсию, стоит задача взять часть ответственности за свою старость на себя. Среди причин и выравнивание права мужчин и женщин на заслуженный отдых.





− Для женщин у нас слишком занижен возраст выхода на пенсию. И если мы не говорим о том, чтобы его уравнять, то на очередном этапе повышения возрастной планки следует хотя бы начинать с женщин, а мужчин пока не трогать, − предлагает демограф.





Во-первых, эффект от такого подхода будет более значимым, поскольку женщин пенсионного возраста в стране больше, во-вторых, это будет справедливо по отношению к мужчинам, которые в среднем живут намного меньше.





Лев Львовский подчеркивает, что Беларуси есть из чего выбирать. В мире хватает как положительных, так и отрицательных примеров реформирования пенсионной системы.





− «Хороший» отрицательный пример реформы – это Российская Федерация, которая пыталась ввести накопительные счета. Там реформа не удалась из-за того, что в какой-то момент власти решили все эти деньги заморозить и экспроприировать, − говорит эксперт BEROC.





Экономист считает, что у Беларуси есть хороший шанс провести работающую пенсионную реформу. Но чем дольше власти будут ее оттягивать, тем больше будет усложняться ситуация с пенсионным обеспечением.