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Болельщики и Александр Глеб поддержали лидский клуб, который погибает после задержания главы завода
Источник материала: Партизан
Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой правоохранителями был задержан гендиректор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич.
В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич, пишет
Мини-футбольный клуб был создан в 2007 году, причем его первыми игроками стали работники предприятия.
Позже в команде стали появляться более сильные исполнители, и «Лидсельмаш» стал одним из лидеров белорусского мини-футбола, четырежды выиграв золото национального чемпионата (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18), дважды — Суперкубок (2015, 2016), а весной 2019-го, уже после задержания клубного патрона, впервые завоевал Кубок Беларуси.
В 2015 году «Лидсельмаш» занял 5-е место в Кубке УЕФА.
И вот в начале июня худшие ожидания подтвердились.
— Мы не можем себе позволить содержать клуб. Ситуация тяжелая, работаем без прибыли. Ищем спонсора, но пока не находим, приводит Tribuna.com слова замглавы завода по идеологии Иван Лабкович.
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Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой...
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