Болельщики и Александр Глеб поддержали лидский клуб, который погибает после задержания главы завода

В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич, пишет. Роль руководителя «Лидсельмаша» Юрия Вашкевича в судьбе клуба многие сравнивают с ролью Анатолия Капского в БАТЭ.

Мини-футбольный клуб был создан в 2007 году, причем его первыми игроками стали работники предприятия.

Позже в команде стали появляться более сильные исполнители, и «Лидсельмаш» стал одним из лидеров белорусского мини-футбола, четырежды выиграв золото национального чемпионата (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18), дважды — Суперкубок (2015, 2016), а весной 2019-го, уже после задержания клубного патрона, впервые завоевал Кубок Беларуси.









В 2015 году «Лидсельмаш» занял 5-е место в Кубке УЕФА.





И вот в начале июня худшие ожидания подтвердились.





— Мы не можем себе позволить содержать клуб. Ситуация тяжелая, работаем без прибыли. Ищем спонсора, но пока не находим, приводит Tribuna.com слова замглавы завода по идеологии Иван Лабкович.