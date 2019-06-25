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Страшное ДТП под Минском: погиб один человек, четверо ранены

26.06.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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В Госавтоинспекции Минской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня.

На первом километре автодороги Н9069 Волма - Ваньковичи - Борки - Голоцк – Годуново 20-летняя водительница Daewoo Lanos, жительница Минска, пошла на обгон.

Выехав на встречную полосу, она столкнулась с «Ауди 80» под управлением 22-летнего минчанина. От полученных ранений парень скончался на месте происшествия.

Молодая автоледи и ее 28-летний пассажир, а также двое 18-летних пассажиров с «немца» с травмами были доставлены в больницу. Согласно предварительным данным, никто из пассажиров и водителей иномарок не был пристегнут ремнями безопасности.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили ранения.
 
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