Страшное ДТП под Минском: погиб один человек, четверо ранены

В Госавтоинспекции Минской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня.





На первом километре автодороги Н9069 Волма - Ваньковичи - Борки - Голоцк – Годуново 20-летняя водительница Daewoo Lanos, жительница Минска , пошла на обгон.





Выехав на встречную полосу, она столкнулась с «Ауди 80» под управлением 22-летнего минчанина. От полученных ранений парень скончался на месте происшествия.





Молодая автоледи и ее 28-летний пассажир, а также двое 18-летних пассажиров с «немца» с травмами были доставлены в больницу. Согласно предварительным данным, никто из пассажиров и водителей иномарок не был пристегнут ремнями безопасности.





На месте аварии работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.