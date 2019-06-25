У «дури» нет границ: кокаин в ЕС становится все доступнее, а объемы изъятых наркотиков бьют рекорды

Особо в отчете EMCDDA отмечается сохраняющаяся высокая доступность большинства запрещенных веществ. Последние данные показывают, что в Европе (28 стран ЕС, Турция и Норвегия) ежегодно регистрируется более 1 млн. изъятий запрещенных наркотиков. Около 96 млн. человек (от 15 лет до 64 года) в ЕС в течение своей жизни пробовали запрещенный наркотик, и примерно 1,2 млн. человек ежегодно лечатся от наркозависимости.





В 2018 году в ЕС впервые выявили 55 новых психоактивных веществ, в результате чего общее количество контролируемых агентством веществ достигло 730. Не лучше ситуация и с так называемыми традиционными наркотиками.





Кокаин: рекордные изъятия и новые методы распространения

Последние данные о кокаине показывают, что как количество изъятий, так и объем изъятого наркотика достигли рекордных уровней. В 2017 году в ЕС было зарегистрировано более 104 тыс. изъятий кокаина (98 тыс. в 2016 году), что составило 140,4 тонны, что примерно вдвое больше, чем было изъято в 2016 году (70,9 тонны).

Хотя розничная цена кокаина оставалась стабильной, отмечается в отчете, его «чистота» достигла самого высокого уровня за прошедшее десятилетие. Кокаин поступает в Европу по многочисленным маршрутам и путям, но серьезным вызовом является рост оборота в больших объемах с использованием морских контейнеров.





Существуют свидетельства того, что использование социальных сетей, специальных площадок «драгнета» и методов шифрования играет все более важную роль, позволяя небольшим группам и отдельным лицам участвовать в торговле наркотиками. Анализируя рынок кокаина, можно заметить его изменение в виде инновационных методов реализации. Одним из примеров является наличие кокаиновых «колл-центров», где можно сделать заказ, а курьеры обеспечат быструю доставку. Использование таких методов торговли указывают на высокий конкурентный рынок, на котором продавцы помимо самого продукта предлагают и дополнительные услуги.





Кокаин в ЕС является наиболее распространенным запрещенным наркотиком-стимулятором. По исследованиям прошлого года, его употребляли около 2,6 млн. молодых людей (15–34 лет). Наибольшее количество потребителей кокаина живут в городах Бельгии, Испании, Нидерландов и Великобритании.





Употребление кокаина, отмечается в отчете агентства, чревато серьезными последствиями для здоровья. По последним данным, около 73 тыс. потребителей в настоящее время проходят специализированное лечение от проблем, связанных с ним. Особую озабоченность вызывают 11 тыс. из них, которые употребляли крэк-кокаин. Число «новых» пациентов выросло на 37% в период между 2014-м и 2017 годами.





Героин: признаки рыночных изменений





Героин по-прежнему является самым распространенным опиоидом на рынке наркотиков в Европе и является основным источником связанных с наркотиками медицинских и социальных расходов. Количество героина, изъятого в ЕС, увеличилось более чем на одну тонну и в 2017 году возросло до 5,4 тонны. Еще 17,4 тонны были изъяты в Турции, часть из которых предназначалась бы для рынка ЕС. Вызывает беспокойство тот факт, что в 2017 году в ЕС было изъята 81 тонна химического ангидрида уксусной кислоты-прекурсора. Кроме того, в последние годы в странах ЕС (Болгария, Чехия, Испания и Нидерланды) появились лаборатории по производству героина из морфина с использованием этого прекурсора. При этом «чистота» этого наркотика остается высокой, а розничная цена относительно низкой (за последнее десятилетие героин подешевел со 140 евро за грамм до 29-58 евро за грамм).





Каннабис: изъятые тонны и миллионы «поклонников»

Каннабис остается наиболее широко используемым запрещенным наркотиком в Европе, о чем свидетельствуют данные о его распространенности, изъятиях и количества нуждающихся в лечении. По оценкам агентства, около 17,5 млн. молодых европейцев (в возрасте 15–34 лет) употребляют каннабис.





В 2017 году государства-члены ЕС сообщили о 782 тыс. изъятиях продуктов каннабиса (растений, травы, смолы и масла), что делает его самым распространенным наркотиком в Европе. Например, количество конфискованной смолы каннабиса более чем вдвое превышает объем изъятого каннабиса в виде травы (466 тонн против 209 тонн).





По оценкам EMCDDA, около 1% человек (15–64 лет) в ЕС ежедневно или почти ежедневно употребляют каннабис. В 2017 году около 155 тыс. человек прошли курс лечения от наркотической зависимости из-за проблем, связанных с этим наркотиком, из них около 83 тыс. ранее с такой проблемой не сталкивались.





К месту заметить, что численность населения Евросоюза превышает 512 млн. человек.





Новая и старая «синтетика»: растущая проблема

Нынешняя «эпидемия» опиоидной зависимости в Соединенных Штатах и Канаде в значительной степени обусловлена использованием синтетических опиоидов, в частности фентанила и его производных. Хотя эти вещества в настоящее время составляют лишь небольшую долю рынка в Европе, они вызывают растущую обеспокоенность, поскольку их использование связано с отравлениями и смертельными исходами. В 2018 году в Европе было обнаружено 11 новых синтетических опиоидов, обычно в форме порошков, таблеток и жидкостей. Имея лишь очень небольшие объемы, необходимые для производства многих тысяч доз, эти вещества легко скрыть и транспортировать, что представляет собой проблему для правоохранительных органов и таможни.





В отчете говорится, что производство синтетических наркотиков в Европе «растет, диверсифицируется и становится все более инновационным». Новые вещества используются для производства химических веществ, необходимых для производства синтетических наркотиков. Это вызвано тем, чтобы избежать обнаружения, но также включает в себя более сложную переработку, которая может создавать дополнительные опасные отходы. Количество изъятий альтернативных прекурсоров как для производства МДМА (экстази), так для амфетамина и метамфетамина постоянно увеличивается.





EMCDDA сообщает, что в 2017 году в ЕС было изъято около 6,6 млн. таблеток МДМА, что является самым высоким показателем с 2007 года. Мониторинг информации из открытых источников и активность «драгнетов» свидетельствуют, что наркобизнес отводит Европе важную роль в глобальных поставках МДМА и других синтетических наркотиков.





А в Беларуси всё под контролем?

На фоне тревожной статистики Агентства ЕС по наркотикам МВД Беларуси традиционно в своих отчетах наркоситуацию в стране называет «контролируемой и стабильной». В тоже время даже в официальной трактовке статистика и «победы» милиции на наркофронте заставляют задуматься.





По данным МВД РБ, в 2018 году было выявлено более 4,9 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из них почти 2,5 тыс. связаны со сбытом психоактивных веществ. Число зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами уменьшилось на 15,7%. Однако на 36,5% увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц, в 1,7 раза -- совершенных в составе организованной группы. Также было выявлено и пресечено 29 каналов поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 59 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через границу РБ. Всего в 2018 году было изъято более 740 кг наркотических средств, 35 кг психотропных веществ и пресечена деятельность 7 подпольных нарколабораторий.





В январе-мае 2019 года органами внутренних дел выявлено более 2 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, половина из которых квалифицирована как сбыт. Выявлено и пресечено 15 каналов поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 210 кг наркотических средств, 28 кг психотропных веществ и ликвидировали одну нарколабораторию.

В Беларуси под наблюдением врачей психиатров-наркологов в настоящее время находится более 15 тысяч пациентов, которые употребляют наркотические средства. По неофициальным данным, не менее 90 тыс. белорусов зависимы от наркотиков.



