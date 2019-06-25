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В Беларуси выросло число убыточных сельхозорганизаций. Кто бы мог подумать

26.06.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси выросло число убыточных сельскохозяйственных организации в сравнении с прошлым годом. По данным Белстата в январе-апреле убытки показали 164 предприятия, или на 13 больше, чем год назад. Их доля выросла до 12,1% от общего числа.



Неэффективные предприятия при этом снизили убытки. Сумма совокупного чистого убытка уменьшилась за год на 53,7% до 52,8 млн рублей. На одну организацию приходилось 321,9 тыс. рублей убытка или на 57,3% меньше, чем год назад, пишет reform.by

Без учета государственной поддержки убыточными в январе-апреле были 865 предприятий, что на 52 больше, чем год назад. Их доля выросла с 60 до 63,8%. При этом сумма чистого убытка снизилась только на 3,4% до 215,1 млн рублей. На одну организацию в среднем приходилось 248,7 тыс. рублей чистого убытка или на 9,2% меньше, чем в прошлом году.

На фоне увеличения числа убыточных предприятий чистая прибыль в аграрной отрасли растет. В январе-апреле она составила 369,6 млн рублей и выросла на 73,5; в сравнении с прошлым годом. За апреле аграрии заработали 108,3 млн рублей чистой прибыли.


Их выручка в апреле составила 1,01 млрд рублей. В целом за четыре месяца она выросла на 6,1% до 3,7 млрд рублей. Себестоимость при этом увеличилась на те же 6,1% до 3,18 млрд.
Рентабельность продаж по конечному финансовому результату составила 9,9%. Она выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Однако если отбросить господдержку, что показатель снижается до 0,5%.

Долги агропредприятий переда банками с начала года выросли на 1,9% до 5,5 млрд рублей, в том числе просроченные — на 13% до 577,2 млн рублей.


 
 
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В Беларуси выросло число убыточных сельскохозяйственных организации в сравнении с прошлым годом. По данным Белстата в январе-апреле убытки показали 164...
 
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