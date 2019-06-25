ПАСЕ выступает за активизацию сотрудничества с Беларусью

Беларусские депутаты Алена Анисим и Дмитрий Шевцов побывали в Страсбурге на летней сессии Парламетской ассамблеи Совета Европы.

Они участвовали в заседании комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, встретились с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем, а также председателем комиссии по политическим вопросам и демократии.

сообщает пресс-служба Палаты представителей. В ходе встреч стороны констатировали существенный прогресс в отношениях Беларуси и Совета Европы, а также высказались за активизацию работы с беларусским Национальным собранием для дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога с ПАСЕ,пресс-служба Палаты представителей.





Кроме того, на полях сессии беларусские депутаты провели встречи с коллегами из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы.



