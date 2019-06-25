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ПАСЕ выступает за активизацию сотрудничества с Беларусью
Источник материала: Партизан
Беларусские депутаты съездили в Страсбург.
Беларусские депутаты Алена Анисим и Дмитрий Шевцов побывали в Страсбурге на летней сессии Парламетской ассамблеи Совета Европы.
Они участвовали в заседании комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, встретились с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем, а также председателем комиссии по политическим вопросам и демократии.
В ходе встреч стороны констатировали существенный прогресс в отношениях Беларуси и Совета Европы, а также высказались за активизацию работы с беларусским Национальным собранием для дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога с ПАСЕ,
Кроме того, на полях сессии беларусские депутаты провели встречи с коллегами из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы.
Беларусь не является членом ПАСЕ. В 1992 году Верховный совет Беларуси получил статус «специально приглашенного» от Парламентской ассамблеи Совета Европы и подал заявку на вступление в организацию в 1993-м. Однако после референдума 1996-го года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса «специально приглашенного» в отношении парламента Беларуси, в результате чего рассмотрение заявки Республики Беларусь о вступлении в Совет Европы было приостановлено, пишет
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Беларусские депутаты съездили в Страсбург.
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