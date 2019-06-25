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ПАСЕ выступает за активизацию сотрудничества с Беларусью

26.06.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусские депутаты съездили в Страсбург.

Беларусские депутаты Алена Анисим и Дмитрий Шевцов побывали в Страсбурге на летней сессии Парламетской ассамблеи Совета Европы.
 
Они участвовали в заседании комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, встретились с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем, а также председателем комиссии по политическим вопросам и демократии.



В ходе встреч стороны констатировали существенный прогресс в отношениях Беларуси и Совета Европы, а также высказались за активизацию работы с беларусским Национальным собранием для дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога с ПАСЕ, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Кроме того, на полях сессии беларусские депутаты провели встречи с коллегами из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы.

Беларусь не является членом ПАСЕ. В 1992 году Верховный совет Беларуси получил статус «специально приглашенного» от Парламентской ассамблеи Совета Европы и подал заявку на вступление в организацию в 1993-м. Однако после референдума 1996-го года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса «специально приглашенного» в отношении парламента Беларуси, в результате чего рассмотрение заявки Республики Беларусь о вступлении в Совет Европы было приостановлено, пишет reform.by

 
 
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Беларусские депутаты съездили в Страсбург.
 
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