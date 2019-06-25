ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь потратила на Европейские игры почти $260 миллионов. А собиралась потратить только $50 миллионов

26.06.2019 11:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей.

Беларусь потратила на Европейские игры почти 0 миллионов. А собиралась потратить только миллионов
Такую цифру назвал депутатам Палаты представителей министр финансов Максим Ермолович, пишет officelife.media

Прежде сообщалось, что в республиканском бюджете 2019 года на Европейские игры заложено финансирование 153,4 миллиона рублей, плюс 76,9 миллиона было выделено из резервного фонда президента в прошлом году. Итого получалось примерно 230 миллионов рублей. Однако министр финансов по сути удвоил эту сумму.

Отметим, что в октябре 2016 года президент обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов: 

"Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре танка и САУ СССР, которые выглядят реально круто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика