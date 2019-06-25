|
Беларусь потратила на Европейские игры почти $260 миллионов. А собиралась потратить только $50 миллионов
Источник материала: Партизан
Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей.
Такую цифру назвал депутатам Палаты представителей министр финансов Максим Ермолович, пишет
Прежде сообщалось, что в республиканском бюджете 2019 года на Европейские игры заложено финансирование 153,4 миллиона рублей, плюс 76,9 миллиона было выделено из резервного фонда президента в прошлом году. Итого получалось примерно 230 миллионов рублей. Однако министр финансов по сути удвоил эту сумму.
Отметим, что в октябре 2016 года президент обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов:
"Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь потратила на Европейские игры почти $260 миллионов. А собиралась потратить только $50 миллионов
Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)