Беларусь потратила на Европейские игры почти $260 миллионов. А собиралась потратить только $50 миллионов

officelife.media Такую цифру назвал депутатам Палаты представителей министр финансов Максим Ермолович, пишет





Прежде сообщалось, что в республиканском бюджете 2019 года на Европейские игры заложено финансирование 153,4 миллиона рублей, плюс 76,9 миллиона было выделено из резервного фонда президента в прошлом году. Итого получалось примерно 230 миллионов рублей. Однако министр финансов по сути удвоил эту сумму.





Отметим, что в октябре 2016 года президент обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов:





"Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут".