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Беларусь взяла три «золота» II Европейских игр во вторник

26.06.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня будет разыграно еще 16 комплектов медалей.


Василий Кириенко (в центре) с золотой медалью за велогонки. Источник фото: minsk2019.by


25 июля, в пятый день II Европейских игр, беларусские спортсмены завоевали три медали, и все — золотые. Чемпионами во вторник стали: Василий Кириенко — в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Владислав Гончаров — в индивидуальных прыжках на батуте, Анна Гончарова и Мария Махаринская — в синхронных прыжках на батуте.

Теперь у беларусской сборной 41 медаль — 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых. Мы остаемся в медальном зачете на второй позиции после России с 53 медалями (24, 13, 16). За нами идет Грузия, которая вчера не прибавила новых медалей к своим 20-ти (6, 5, 9).


Сегодня, 26 июня, на II Европейских играх будет разыграно 16 комплектов медалей в пяти видах спорта. Это гребля на байдарках и каноэ в пяти категориях, вольная борьба в четырех весовых категориях, настольный теннис в одиночном разряде (мужчины и женщины), стрельба из классического и блочного лука среди женщин и пулевая стрельба в трех категориях.

Кроме того, сегодня будут проходить нефинальные этапы соревнований по пляжному футболу, бадминтону, боксу и легкой атлетике.


 
 
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Сегодня будет разыграно еще 16 комплектов медалей.
 
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