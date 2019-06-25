Беларусь взяла три «золота» II Европейских игр во вторник





Василий Кириенко (в центре) с золотой медалью за велогонки. Источник фото: minsk2019.by









25 июля, в пятый день II Европейских игр, беларусские спортсмены завоевали три медали, и все — золотые. Чемпионами во вторник стали: Василий Кириенко — в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Владислав Гончаров — в индивидуальных прыжках на батуте, Анна Гончарова и Мария Махаринская — в синхронных прыжках на батуте.





Теперь у беларусской сборной 41 медаль — 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых. Мы остаемся в медальном зачете на второй позиции после России с 53 медалями (24, 13, 16). За нами идет Грузия, которая вчера не прибавила новых медалей к своим 20-ти (6, 5, 9).









Сегодня, 26 июня, на II Европейских играх будет разыграно 16 комплектов медалей в пяти видах спорта. Это гребля на байдарках и каноэ в пяти категориях, вольная борьба в четырех весовых категориях, настольный теннис в одиночном разряде (мужчины и женщины), стрельба из классического и блочного лука среди женщин и пулевая стрельба в трех категориях.





Кроме того, сегодня будут проходить нефинальные этапы соревнований по пляжному футболу, бадминтону, боксу и легкой атлетике.



