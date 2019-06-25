«Фактор» . Точную сумму выяснило издание





Если быть точными, то доход Зеленского за первый месяц работы президентом составил 12727 гривен, то есть около 988 беларуских рублей или 485 долларов. Это размер оклада, из которого главе пришлось заплатить сборы и налоги – 2481 гривну (примерно 193 беларуских рубля или 95 долларов).







