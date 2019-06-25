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До заветных белорусских "по пятьсот" не дотянул: какую первую зарплату получил президент Украины Зеленский?
Источник материала: Партизан
С момента, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, прошел месяц. На этой должности глава получил свою первую зарплату. В это трудно поверить, но Зеленский получил меньше 500 долларов.
Точную сумму выяснило издание
Если быть точными, то доход Зеленского за первый месяц работы президентом составил 12727 гривен, то есть около 988 беларуских рублей или 485 долларов. Это размер оклада, из которого главе пришлось заплатить сборы и налоги – 2481 гривну (примерно 193 беларуских рубля или 95 долларов).
Источник: fakty.com.ua
Для сравнения: оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель – 15720 гривен в месяц (или 600 долларов). А до того, пока Зеленский не пришел в новую должность, он зарабатывал 58 тысяч долларов в год, при этом 156 тысяч долларов получал от бизнеса.
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До заветных белорусских "по пятьсот" не дотянул: какую первую зарплату получил президент Украины Зеленский?
С момента, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, прошел месяц. На этой должности глава получил свою первую зарплату. В это трудно поверить, но...
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