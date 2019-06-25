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«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе

26.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе

В субботу, 22 июня, корреспондент SlutskGorod прямо на полигоне «Павловка» встретился с директором ОДО «Витень» Олегом Витенем и и секретарём предприятия Юлией Витень.

Напомним, ОДО «Витень» планирует открыть в 6 км от деревень Павловка и Адамово Слуцкого района предприятие по очистке нефтезагрязненных грунтов. Технологический процесс предусматривает доставку почв на территорию предприятия и очистку их при помощи бактерии дестройл. Экологические активисты, жители близлежащих деревень и Слуцкий райисполком выступают против такого производства.

«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе

В полуторачасовом интервью Олег Витень и его сторонники рассказали о своих планах и ответили на проблемные вопросы. Предприниматели заверили, что очищаемые грунты будут находиться под открытым небом, а территория не будет никак огорожена. С их слов, полигон будет полностью встроен в биоценоз местности, сюда свободно смогут приходить животные и люди.

«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе

Представители ОДО «Витень» рассказывают, что деструктор нефти дестройл производства российской фирмы «Сиббиофарм» создан на основе природной бактерии и просто «расщепляет» углеводороды на углерод и водород. Даже в случае предполагаемой утечки субстрата бактерия буквально «садится на шею нефтепродуктам» и продолжает их деструкцию.

«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе

Больше того: Юлия Витень заявила, что Министерство экономики, Министерство природных ресурсов и Миноблисполком поддерживают данное производство и якобы дают в Слуцк соответствующие поручения. Но «райисполком принимает такое решение, которое не понятно ни вышестоящим органам, ни нам».

От редакции SG:

В этом ролике мы собрали самые интересные, на наш взгляд, моменты. Чтобы разговор получился максимально откровенным, чтобы ничего не упустить и не вырезать, мы планировали провести и сохранить прямой прямой эфир всей беседы в Instagram. Сделать этого не получилось из-за низкого качества связи на полигоне. Тогда было решено записывать видео непрерывно, и отдельно опубликовать его на нашем канале YouTube (посмотреть полную версию интервью можно по ссылке). Получившиеся фрагменты прямого эфира сохранены в IGTV Instagram SlutskGorod.

Кому верить в этой запутанной ситуации, решать вам.

Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 22 июня, корреспондент SlutskGorod прямо на полигоне «Павловка» встретился с директором ОДО «Витень» Олегом Витенем и и секретарём предприятия Юлией Витень....
 
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