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«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе
26.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 22 июня, корреспондент SlutskGorod прямо на полигоне «Павловка» встретился с директором ОДО «Витень» Олегом Витенем и и секретарём предприятия Юлией Витень.
Напомним, ОДО «Витень»
В полуторачасовом интервью Олег Витень и его сторонники рассказали о своих планах и ответили на проблемные вопросы. Предприниматели заверили, что очищаемые грунты будут находиться под открытым небом, а территория не будет никак огорожена. С их слов, полигон будет полностью встроен в биоценоз местности, сюда свободно смогут приходить животные и люди.
Представители ОДО «Витень» рассказывают, что деструктор нефти дестройл производства российской фирмы «Сиббиофарм» создан на основе природной бактерии и просто «расщепляет» углеводороды на углерод и водород. Даже в случае предполагаемой утечки субстрата бактерия буквально «садится на шею нефтепродуктам» и продолжает их деструкцию.
Больше того: Юлия Витень заявила, что Министерство экономики, Министерство природных ресурсов и Миноблисполком поддерживают данное производство и якобы дают в Слуцк соответствующие поручения. Но «райисполком принимает такое решение, которое не понятно ни вышестоящим органам, ни нам».
От редакции SG:
Владислав Слуцкий
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«Этот песок ног не имеет». Интервью с директором, который собирается открыть очистку нефтезагрязнённого грунта в Слуцком районе
В субботу, 22 июня, корреспондент SlutskGorod прямо на полигоне «Павловка» встретился с директором ОДО «Витень» Олегом Витенем и и секретарём предприятия Юлией Витень....
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