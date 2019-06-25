Иранский двойник Месси склонял девушек к сексу, пользуясь сходством с футболистом

Источник материала: Tut.by

На мужчину из Ирана, который пользовался внешним сходством с Лионелем Месси, чтобы соблазнить девушек, подали в суд как минимум 23 жертвы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на французское издание Insolite TV .

27-летний Реза Парастеш не в первый раз становится участником скандала. Так, несколько лет назад полиция арестовала его за нарушение общественного порядка, когда иранец вышел из машины в футболке «Барселоны» и создал пробку на дороге, потому что сотни людей захотели с ним сфотографироваться.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел 34 матча, забил 36 мячей и отдал 13 голевых передач, чем помог своему клубу завоевать национальный титул.