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Иранский двойник Месси склонял девушек к сексу, пользуясь сходством с футболистом
Источник материала: Tut.by
На мужчину из Ирана, который пользовался внешним сходством с Лионелем Месси, чтобы соблазнить девушек, подали в суд как минимум 23 жертвы, сообщает
27-летний Реза Парастеш не в первый раз становится участником скандала. Так, несколько лет назад полиция арестовала его за нарушение общественного порядка, когда иранец вышел из машины в футболке «Барселоны» и создал пробку на дороге, потому что сотни людей захотели с ним сфотографироваться.
В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел 34 матча, забил 36 мячей и отдал 13 голевых передач, чем помог своему клубу завоевать национальный титул.
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На мужчину из Ирана, который пользовался внешним сходством с Лионелем Месси, чтобы соблазнить девушек, подали в суд как минимум 23 жертвы.
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