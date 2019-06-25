Многоквартирный жилой дом планируют построить в районе пересечения Мицкевича и Кирова

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения на первом этаже в районе пересечения ул. Мицкевича и ул. Кирова в г. Бресте»





Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 8 июля 2019 года по 1 августа 2019 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения на первом этаже в районе пересечения ул. Мицкевича и ул. Кирова в г. Бресте» можно с 8 до 22 июня 2019 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а также на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.





Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения на первом этаже в районе пересечения ул. Мицкевича и ул. Кирова в г. Бресте» состоится 12 июля 2019 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 18.00 с участием разработчиков проекта, а также представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3,

контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ООО «БрестКАДпроект» (224030, г. Брест, ул. К. Маркса, офис 72, контактный тел. (8 0162) 53-76-92, +375(29) 700-11-77, +375(29) 643-40-40, e-mail: project@brestcad.com ).

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 10 июня по 4 июля 2019 года, с пометкой «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения на первом этаже в районе пересечения ул. Мицкевича и ул. Кирова в г. Бресте» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 27 мая 2019 г.

Реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном в центральной части города Бреста на пересечении ул. Кирова и ул. Мицкевича. Территория, предназначенная под застройку, ограничена: с южной и восточной сторон – существующей многоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой, с северной стороны — ул. Мицкевича, с западной стороны — ул. Кирова.

В настоящее время на земельном участке, на котором предполагается размещение многоквартирного жилого дома, располагаются жилое малоэтажное здание и нежилые здания, подлежащие сносу.

Архитектурно-планировочной концепцией учтена близость размещения участка с существующими многоквартирными жилыми домами.

Целью концепции является возведение 65-квартирного десятиэтажного жилого дома с объектами общественного назначения на 1 этаже и встроенным подземным паркингом, а также с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории.

Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:

– перекладка существующих инженерных сетей, попадающих под пятно застройки;

– устройство детских игровых и хозяйственных площадок;

– устройство встроенного подземного паркинга и открытых парковочных стоянок;

– организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории;

– реконструкция существующих подъездных путей и пешеходных связей, ведущих к существующей многоквартирной жилой застройке в пределах выполнения предполагаемых работ по благоустройству.

Площадь озеленения – 0,08 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок – 0,081 га, площадь покрытия для устройства тротуаров и площадок 0,012 га, площадь под застройку — 0,067 га.

Информация о регламентах использования застройки территории:

Коэффициент интенсивности застройки – 3,23;

Общее количество квартир в жилом доме – 65 шт.;

Общее количество парковочных мест – ориентировочно 75 шт. (65 машино-место в подземном паркинге и 20 на открытых парковочных стоянках вдоль улиц Мицкевича и Кирова);

Площадь земельного участка – 0,1794 га;

Площадь дополнительно испрашиваемого земельного участка для выполнения работ по благоустройству– 0,0606 га;

Площадь в границах работ — 0,24 га;

Площадь жилищного фонда — 4380,80 м²;

Процент площади под застройку – 28,33 %;

Процент поверхности с твердым покрытием – 38,34 %;

Процент озеленения территории –33,33 %.