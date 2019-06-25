Белорусы заняли восьмое место в гребле на байдарке

Источник материала: Ежедневник





Белорусы Роман Петрушенко и Виталий Белько заняли восьмое место на II Европейских играх на дистанции 1000 м в гребле на байдарке.

Как сообщает БЕЛТА, дуэту удался старт, но затем соперники увеличили темп прохождения дистанции.

Первыми к финишу пришли Макс Хофф и Якоб Шопф из Германии, вторыми Александр Сыромятников и Олег Кухарюк из Украины, замкнули тройку призеров россияне Владислав Литовка и Роман Аношкин.

Перед стартом II Европейских игр Роман Петрушенко и Виталий Белько уступили в отборе на 500 м более молодым коллегам и по решению тренеров выступили на тысяче. В финальном заезде на 1000 м в каноэ белорусы Андрей Богданович и Виталий Осецкий стали седьмыми.

Золотые награды у дуэта из Румынии Каталин Чирила и Виктор Михалачи. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх продолжатся сегодня квалификационными заездами, а 27 июня состоятся финалы на дистанциях 200 м, 500 м и 5000 м.