У блогера из Беларуси подписчиков больше, чем жителей нашей страны

Источник материала: Tut.by

Число подписчиков на YouTube-канале блогера А4 Влада Бумаги превысило число жителей Республики Беларусь (согласно официальной статистике).



Изображение: Влад Бумага / vk.com

26 июня на канале A4 было 9 499 084 подписчика. Согласно Белстату, население Республики Беларусь на 1 января 2019 года составляло 9 475,2 тысячи человек.

Для сравнения: у «Приятного Ильдара» 2 645 721 подписчик, у Дмитрия Ермузевича — 808 262 подписчика. У канала It’s Mamix, который выпускает похожий контент, — 7 081 546 подписчиков.

Влад Бумага — популярный белорусский видеоблогер. Он родился в 1996 году в Минске , где и живет сейчас. Бумага — его реальная фамилия.

Владислав основал свой канал на Ютьюбе 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил своё первое видео «Когда Мамы Нет Дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.

Последние видео Владислава сняты в Лос-Анджелесе. Например, один из них называется «Покупаю все, что ты нарисуешь».