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У блогера из Беларуси подписчиков больше, чем жителей нашей страны
Источник материала: Tut.by
Число подписчиков на YouTube-канале блогера А4 Влада Бумаги превысило число жителей Республики Беларусь (согласно официальной статистике).
26 июня на канале A4 было 9 499 084 подписчика. Согласно Белстату, население Республики Беларусь на 1 января 2019 года
Для сравнения: у «Приятного Ильдара» 2 645 721 подписчик, у Дмитрия Ермузевича — 808 262 подписчика. У канала It’s Mamix, который выпускает похожий контент, — 7 081 546 подписчиков.
Влад Бумага — популярный белорусский видеоблогер. Он родился в 1996 году в
Владислав основал свой канал на Ютьюбе 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил своё первое видео «Когда Мамы Нет Дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.
Последние видео Владислава сняты в Лос-Анджелесе. Например, один из них называется «Покупаю все, что ты нарисуешь».
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Число подписчиков близится к 10 миллионам.
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