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У «Милавицы» появилась модель из Нигерии. Очень красивая
Источник материала: KYKY>
Компания «Милавица» стала первым бельевым беларуским брендом, который запустил интернациональный проект. В нем снялись девушка из Нигерии и азиатка,
Все девушки на рекламных снимках живут и учатся в Беларуси. Темнокожая модель – Джессика Обанор, ей 21 год. В нашу страну она приехала за дипломом врача, но передумала: поступила на журфак БГУ и теперь намерена стать писательницей. Она уже снялась в нескольких клипах (в том числе одном музыкальном) и участвовала в Belarus Fashion Week.
Сейчас «Милавица» распространяет фото проекта по всем странам, где представлен ее бренд. К слову, это не первый революционный для Беларуси шаг компании. Не так давно мы
А вот, что постит Джессика Обанор в свой Instagram:
Фото обложки: @__happykidsprevail.
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Компания «Милавица» стала первым бельевым беларуским брендом, который запустил интернациональный проект. В нем снялись девушка из Нигерии и азиатка, пишет TUT.by. ...
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