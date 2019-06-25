У «Милавицы» появилась модель из Нигерии. Очень красивая

Источник материала: KYKY

Компания «Милавица» стала первым бельевым беларуским брендом, который запустил интернациональный проект. В нем снялись девушка из Нигерии и азиатка, пишет TUT.by.

Все девушки на рекламных снимках живут и учатся в Беларуси. Темнокожая модель – Джессика Обанор, ей 21 год. В нашу страну она приехала за дипломом врача, но передумала: поступила на журфак БГУ и теперь намерена стать писательницей. Она уже снялась в нескольких клипах (в том числе одном музыкальном) и участвовала в Belarus Fashion Week.





Сейчас «Милавица» распространяет фото проекта по всем странам, где представлен ее бренд. К слову, это не первый революционный для Беларуси шаг компании. Не так давно мы писали , как модель плюс-сайз стала официальным лицом ее коллекции. Линейку белья рекламирует Кристина Крисанова – девушка с пятым размером груди и 54-м размером одежды.

А вот, что постит Джессика Обанор в свой Instagram:

Фото обложки: @__happykidsprevail.