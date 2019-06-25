|
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете
26.06.2019 13:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
«Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее о начале рассылки управлениями Роскомнадзора соответствующих запросов сообщил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, опубликовавший в своем телеграм-канале копию одного из таких запросов, из которого следует, что предоставить просят информацию по точкам обмена трафиком на сетях и не позднее 9 июля 2019 года.
Большинство положений закона о суверенном Рунете вступят в силу с 1 ноября 2019, другие - только с 1 января 2021 года. По словам Кулина, это значит, что «Роскомнадзор побежал вперед паровоза», тем более что и порядок, в соответствии с которым провайдеры должны предоставлять ведомству такие сведения пока отсутствует, пишет РБК.
В сообщении самого Роскомнадзора отмечается, что создание системы мониторинга ресурсов сети связи общего пользования позволит «в случае угроз нарушения целостности Рунета оперативно принимать необходимые меры по их устранению».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)