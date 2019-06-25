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Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете

26.06.2019 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете

Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

«Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее о начале рассылки управлениями Роскомнадзора соответствующих запросов сообщил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, опубликовавший в своем телеграм-канале копию одного из таких запросов, из которого следует, что предоставить просят информацию по точкам обмена трафиком на сетях и не позднее 9 июля 2019 года.

Большинство положений закона о суверенном Рунете вступят в силу с 1 ноября 2019, другие - только с 1 января 2021 года. По словам Кулина, это значит, что «Роскомнадзор побежал вперед паровоза», тем более что и порядок, в соответствии с которым провайдеры должны предоставлять ведомству такие сведения пока отсутствует, пишет РБК.

В сообщении самого Роскомнадзора отмечается, что создание системы мониторинга ресурсов сети связи общего пользования позволит «в случае угроз нарушения целостности Рунета оперативно принимать необходимые меры по их устранению».

 
 
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Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
 
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