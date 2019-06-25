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Под Минском пьяный бесправник на Ford сбил коляску с 2-летним ребенком и скрылся

26.06.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель совершил наезд на коляску с ребенком в деревне Михановичи Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал официальный представитель ГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.


Происшествие случилось вечером 25 июня: 28-летний водитель Ford совершил наезд на коляску с двухлетней девочкой, которую вела 40-летняя местная жительница. Женщина шла в попутном автомобилю направлении.


В результате ДТП ребенок получил травму ноги и доставлялся в больницу. Женщина в аварии не пострадала.


Водитель с места аварии скрылся. Мужчину по месту жительства задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что он был пьян и не имел права управлять автомобилем.

 
 
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В результате ребенок получил травму ноги и доставлялся в больницу.
 
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