Под Минском пьяный бесправник на Ford сбил коляску с 2-летним ребенком и скрылся

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель совершил наезд на коляску с ребенком в деревне Михановичи Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал официальный представитель ГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.





Происшествие случилось вечером 25 июня: 28-летний водитель Ford совершил наезд на коляску с двухлетней девочкой, которую вела 40-летняя местная жительница. Женщина шла в попутном автомобилю направлении.





В результате ДТП ребенок получил травму ноги и доставлялся в больницу. Женщина в аварии не пострадала.





Водитель с места аварии скрылся. Мужчину по месту жительства задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что он был пьян и не имел права управлять автомобилем.