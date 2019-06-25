|
«Для нас – это выход на рынки Европы». Белорусские дизайнеры провели показ мод в Швеции
Источник материала: СТВ
Гость программы
Недавно в Стокгольме был продемонстрирован потенциал отечественной fashion-индустрии. Как Швеция оценила белорусских дизайнеров, и что думают международные эксперты про наши ткани.
Что происходило в Швеции в посольстве Беларуси?
Это было похоже на запуск Олимпийских игр, наверное, на некое открытие. Было красивое шоу на приёме белорусского посольства. И я думаю, что мы уже задали дух таких приёмов посольств, потому что презентация страны – это главное, что должно быть на таких мероприятиях. И судя по реакции гостей, это было классно.
Что продемонстрировали наши дизайнеры?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – fashion-дизайнер – Людмила Лабкова. Недавно в Стокгольме был продемонстрирован потенциал отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)