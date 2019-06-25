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«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему II Европейских игр продолжим обсуждать с гостем в студии. Дополненная реальность – это то, что уже отличает всё происходящее, что удивляет многочисленных гостей на аренах и за их пределами. Собеседник СТВ – менеджер парка виртуальных развлечений Анастасия Богомолова.
Ольга Шерстнёва, СТВ:
Анастасия Богомолова, менеджер парка виртуальных развлечений:
«Новый еxperience, который люди могут получать безопасно»
Ольга Шерстнёва:
Анастасия Богомолова:
«Хотим погрузить гостей нашей страны в технологии и в фан-зонах, и в поиске локаций»
Ольга Шерстнёва:
Анастасия Богомолова:
Поэтому мы с разных сторон хотим погрузить гостей нашей страны в технологии и в фан-зонах, и в поиске локаций (куда отправиться, где вкусно поесть). Это все в таком комплексе технологичности и большого удобства и комфорта.
«У нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование»
Ольга Шерстнёва:
Анастасия Богомолова:
У нас есть большой парк развлечений в Каменной Горке на 1 500 кв.м. Мы уже идем дальше, у нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование. При этом мы открываем парк в Москве, в Баку. Мы очень горды, что у нас получается идти по этому пути, мы хотим, чтобы многие страны говорили о нас как новаторах в технологиях, в том числе в VR.
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«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр
Новости Беларуси. Тему II Европейских игр продолжим обсуждать с гостем в студии. Дополненная реальность – это то, что уже отличает всё происходящее, что удивляет...
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