ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр

26.06.2019 13:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тему II Европейских игр продолжим обсуждать с гостем в студии. Дополненная реальность – это то, что уже отличает всё происходящее, что удивляет многочисленных гостей на аренах и за их пределами. Собеседник СТВ – менеджер парка виртуальных развлечений Анастасия Богомолова.   

Ольга Шерстнёва, СТВ:  
Что сегодня особо впечатляет зрителей?  

«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр

Анастасия Богомолова, менеджер парка виртуальных развлечений:  
Мы стали официальным поставщиком виртуальных развлечений для Европейских игр. Мы установили 4 фан-зоны: 3 – открытых во Дворце спорта, на «Минск-Арене», на «Чижовка-Арене», мы катаем также в деревне атлетов, которые могут погрузиться в виртуальную реальность.   

«Новый еxperience, который люди могут получать безопасно»

Ольга Шерстнёва:
Что же такое виртуальная реальность?

«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр

Анастасия Богомолова:
Собственно, что мы делаем и представляем на фан-зонах – это симуляторы, так официально правильно называются наши аттракционы. Их механика заключена в физическом аттракционе и в очках виртуальной реальности. Все гости, туристы могут погрузиться с помощью двух составляющих. Механика игры взаимодействия – это специальная программа, которая записана, транслируется нашему гостю в этих очках. Погружение абсолютно полное: ты не просто сидишь в аттракционе, а он раскачивает тебя, на тебя дует ветер, ты испытываешь новые ощущения, эмоции. Это абсолютно новый еxperience, который люди могут получать безопасно, комфортно и технологично, потому что эти игры идут под таким девизом.   

«Хотим погрузить гостей нашей страны в технологии и в фан-зонах, и в поиске локаций»

«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр

Ольга Шерстнёва:
А что за производство приложений для игр?

Анастасия Богомолова:
Мы не одна компания, которая является официальным поставщиком и помогает этим Играм быть максимально технологичными и виртуальными, также используется технология дополненной реальности. Есть ряд других компаний, в том числе официальный поставщик Synesis, также есть приложение SportAR. Все мы видели Лесика, выпрыгивающего из приложения, наводится на Лесика и есть такое взаимодействие. Из-за чего именно дети испытывают неимоверную радость.  

Поэтому мы с разных сторон хотим погрузить гостей нашей страны в технологии и в фан-зонах, и в поиске локаций (куда отправиться, где вкусно поесть). Это все в таком комплексе технологичности и большого удобства и комфорта.

«У нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование»

Ольга Шерстнёва:
Расскажите о планах развития этой индустрии в Беларуси?

Анастасия Богомолова:
Парк виртуальных развлечений поставил перед собой такую ответственную миссию – развивать VR. Мы верим, что у нас получится, очень хотелось бы, чтобы не только под этой эгидой нас знали, но и говорили о точных технологиях, которые мы несем в массы.

У нас есть большой парк развлечений в Каменной Горке на 1 500 кв.м. Мы уже идем дальше, у нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование. При этом мы открываем парк в Москве, в Баку. Мы очень горды, что у нас получается идти по этому пути, мы хотим, чтобы многие страны говорили о нас как новаторах в технологиях, в том числе в VR.

Люди в материале: Анастасия Богомолова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тему II Европейских игр продолжим обсуждать с гостем в студии. Дополненная реальность – это то, что уже отличает всё происходящее, что удивляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Наваполацку загінуў падлетак, правяраецца версія пра таксікаманію
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика