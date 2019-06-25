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Puma вернулась! Теперь так называется самый маленький кроссовер Ford

26.06.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Puma — так называлось небольшое купе, выпуск которого Ford прекратил еще 17 лет назад. А теперь подзабытое имя маркетологи решили использовать для нового субкомпактного «паркетника» Ford.


У давно снятой с производства модели и вернувшейся в новом формате Puma есть кое-что общее — платформа Fiesta. В случае с кроссовером, разумеется, речь идет о хэтчбеке последнего поколения, рассекреченного в конце 2016 года. В длину (4,19 м от носа до хвоста) новый «паркетник» на 14,4 см крупнее исходника, в ширину Puma также превосходит Fiesta (+6 см). При этом снаряженная масса увеличилась ненамного — на 60 кг (около 1,2 тонны).


К слову, на первых фотографиях изображена топовая версия ST Line с зачерненной решеткой радиатора, крупным спойлером на багажной двери и 19-дюймовыми колесными дисками (у базовых машин колеса на 3 дюйма меньше).


Салон Puma в общем и целом идентичен внутреннему убранству Fiesta, но для кроссовера за доплату предлагается виртуальная панель приборов с 12,3-дюймовым экраном. Также у топовых версий «паркетника» имеется известная по другим моделям Ford медиасистема SYNC3 с поддержкой Apple Car Play и Android Auto и голосовым управлением. Объем багажника — 456 л.


На первых порах вариантов силовых установок у Puma будет три. Под капотом базовой версии расположится однолитровый бензиновый агрегат EcoBoost с тремя цилиндрами и отдачей 125 лошадиных сил. «Мягкогибридная» (с 48-вольтовым стартер-генератором) версия этого же моторчика развивает 155 сил, причем электромотор в первые секунды разгона позволит поднять отдачу на 16 сил и 50 Нм. Версия на тяжелом топливе получит 1,5-литровый дизель EcoBlue мощностью 125 «лошадок». Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», но позже в гамме ожидается и 7-ступенчатый «робот».


Выпуск Puma налаживается на заводе Ford в Румынии. В Европе прием заказов начнется этим летом. Цены, по предварительной информации, будут начинаться примерно от 17 тысяч евро, а первые покупатели получат кроссоверы в декабре этого года.

 
 
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Puma - так называлось небольшое купе, выпуск которого Ford прекратил еще 17 лет назад. А теперь подзабытое имя маркетологи решили использовать для нового субкомпактного...
 
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