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От «не положат рулон бумаги» до «тьфу-тьфу, на высшем уровне». Байдарочники - про Европейские игры

26.06.2019 14:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские байдарочники-медалисты II Европейских игр не сошлись во мнении об организации соревнований. Выигравший бронзу Олег Юреня считает, что к иностранцам относятся лучше, чем к белорусам. А вот золотые медалистки Ольга Худенко и Марина Литвинчук всем довольны: высокая конкуренция, как на Олимпийских играх, а по части организации — «на Олимпиадах такого не было, как у нас».

«Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон [туалетной] бумаги не положат»

— [Эти соревнования] в Беларуси не для белорусов, а для гостей, — убежден Олег Юреня. Он финишировал третьим в заезде мужских байдарок-одиночек на 1000 м со временем 3 мин. 32.291 сек.


— Нам не было известно ни сетки, ни жеребьевки. Никто ничего не мог выбрать. Может, другие страны знали, а у белорусов все наперекор. На машине нельзя никуда подъехать (имеется в виду «поближе к гребному каналу». — Прим.ред.). Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон [туалетной] бумаги не положат. Это если быть откровенным. Но это, надеюсь, в интервью не попадет, — сказал Юреня в микст-зоне, где все, что говорится, попадает «в эфир».

Кроме того, Олег акцентировал внимание, что бронзу выиграл не для себя.

— Принципиально было взять медаль именно для страны, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси, — пояснил он. — Многие комментаторы на интернет-просторах, а вы же знаете, какие комментарии пишутся… Очередной раз хочется показать, что гребля — это сильнейший вид спорта у нас. Один из сильнейших. Мы заслуживаем уважения. Какими бы ни были баталии, антидопинговые или какие-то другие, мы честны перед самими собой. Всегда делаем с честью все, что происходит.


— На I Европейских играх в Баку вы финишировали пятым.

— Да, там гонка в одиночке не получилась. Там были свои трения со спортсменами. Я выступал в четверке, и от меня требовали, чтобы я брал другое весло в четверку. Из-за этого произошел спад в одиночке. Просто каждое весло требует определенной техники выполнения гребка. И все равно, считаю, выступил довольно достойно. Эмоции от медали, когда ты завоевываешь ее один или в экипаже, разнятся. Доволен и той, и другой медалью, но наградой в одиночке — больше.

«Я такого уровня еще не видела! Все сделано для спортсменов»

Ольга Худенко и Марина Литвинчук в байдарке-двойке стали победительницами заезда на 500 м, их результат — 1 мин. 40.888 сек. В общении с журналистами девушки сказали много хороших слов об организации соревнований на РЦОП по гребным видам спорта.

— Не знаю, как на других объектах, так как мы не были там, но на нашем — все сделано на высшем уровне, — считает Марина. — Начиная от эллингов, приема душа и заканчивая передвижениями на автобусах. Питание в деревне и все остальное, тьфу-тьфу, сделано на высшем уровне.

— Олег Юреня заявил, что к иностранцам относятся лучше, чем к белорусам.

— (Девушки смеются.) Мы с таким не сталкивались, — ответила Ольга. — Нас как бы все устраивает. Возможно, Олег что-то заметил. […] Нам есть с чем сравнивать, говоря об организации соревнований: с Олимпийскими играми и I Европейскими играми в Баку.

— Я такого уровня еще не видела! — добавила Марина. — Все сделано для спортсменов. Ребята из других стран говорят, что на Олимпиадах такого не было, как у нас. Не знаю, насколько Европейские игры приближены к уровню Олимпийских игр в других видах спорта, но у нас собраны все самые сильнейшие. Не хватало только девчонок из Новой Зеландии.


— Вы были быстрее венгерок, олимпийских чемпионок.

— А ведь они еще и действующие чемпионки мира! — отметила Оля.

— Мы забрали свое у себя дома. Это очень важно, — подчеркнула Марина.

— Можно ли сказать, что сейчас вы — сильнейшая в мире пара в гребле на байдарках?

— Посмотрим на чемпионате мира, который пройдет в августе. Не стоит форсировать события, — полагает Оля. — Мы однозначно не станем меньше работать.

— Об Олимпиаде 2020 года думаете?

— Планируем, конечно. Но сейчас хотелось бы также здорово завершить завтрашний день. Подготовка к Токио-2020 начнется через недельку после окончания Европейских игр.


— Марина, после заезда вы преодолели несколько искусственных ограждений. Куда вы так торопились?

— Бежала за телефоном, чтобы позвонить сыну, супругу, маме. Только сегодня так было, чтобы я перепрыгивала что-то.

— Сколько вашему сыну?

— Один год и пять месяцев. Это по-любому его медаль!

— Представляете, и эта девушка уже завоевывает медаль! — не скрывала восхищения напарницей Ольга.

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Выигравший бронзу Олег Юреня считает, что к иностранцам относятся лучше, чем к белорусам. А вот золотые медалистки Ольга Худенко и Марина Литвинчук всем довольны:...
 
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