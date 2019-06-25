Полипропиленовые трубы: что нужно знать, чтобы не пролететь «в трубу»?

Мы поможем разобраться с разновидностями этого вида труб, для тех, кто хочет говорить с монтажниками на равных.

Тот, кто сталкивался с проблемой замены домашнего трубопровода или с обустройством новой разводки для воды, заметил, что львиную долю сантехнического продукции представляют изделия из полипропилена.

Полипропиленовые трубы (пп трубы) решают широкий спектр задач и используются для подачи холодной и горячей воды (как питьевой, так и технической), для водоотведения, для систем центрального, автономного и напольного отопления, а также для кондиционирования и подачи воздуха. Широкое применение пп трубы нашли и в промышленном секторе, где их используют для транспортировки газообразных, жидких и сыпучих материалов. В этой статье мы рассмотрим полипропиленовые трубы с точки зрения наиболее популярной сферы применения на белорусском рынке: полипропиленовые трубы для отопления и водоснабжения.





Полипропиленовые трубы – это отличный вариант для внутренних трубопроводных систем. Обладая высокой теплостойкостью, легким весом и удобством монтажа, они нашли широкое применение как в домах частного сектора, так и в многоэтажных зданиях.

Полипропиленовые трубы для систем отопления и водоснабжения производятся из полипропилена двух типов, обладающих повышенной химической устойчивостью, хорошо переносящих кислоты и щелочи, а также различные соли и придающих изделию прочность:

PPR – тип 3 полипропилена, уже ставшее традиционным решение для прокладки систем водоснабжения и радиаторного отопления.

PPR-CT – тип 4 полипропилена, новый для нашего рынка, но успешно использующийся в странах ЕС уже более 10 лет. По сравнению с PPR, является более прочным, ообеспечивает более высокое сопротивление давлению при повышенных температурах.Трубы PPR-CT ввиду своих повышенных физико-химических свойств относительно других типов полипропилена - идеальное решение как для водоснабжения, так и для разводки отопления

Каждая труба имеет маркировку, в которой указан тип полипропилена, из которой она произведена, основные эксплуатационные характеристики, такие как максимальная рабочая температура и давление.

Преимущества полипропиленовых труб:

Гладкая внутренняя поверхность;

Отсутствие коррозии и заиления;

Гигиеническая безвредность;

Химическая стойкость;

Малый вес;

Удобный и чистый монтаж;

Эстетическая привлекательность;

Низкая цена;

При условии правильного применения, срок эксплуатации – 50 и более лет.

Для соединения полипропиленовых труб используются фитинги. Благодаря широкому ассортименту фитингов можно сделать даже самую сложную разводку, снабжать водой объекты любого назначения и сложности. Некоторые сантехники и монтажники предлагают своим клиентам в целях экономии использовать трубы одного производителя, а фитинги – другого. Стоит знать, что ни один производитель не гарантирует надежность соединения в таком случае. Обязательно используйте полипропиленовые трубы и фитинги только одного производителя, иначе все ваши усилия изначально подвержены большому риску потерь, несоизмеримых с ценой самой системы и ее монтажа. Подумайте о безопасности своего и соседского имущества!

Полипропиленовые трубы и фитинги производятся в диаметрах:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 мм.

По цвету полипропиленовые трубы и фитинги бывают белыми и серыми и различаются лишь формально: с точки зрения физико-механических свойств разницы между трубой серого и белого цвета нет. Серые конструкции чаще ставят в скрытых системах, а белые – в жилых помещениях с открытой прокладкой (на видных местах).

При монтаже трубопровода необходимо принимать во внимание свойства полипропилена и в первую очередь его линейное температурное расширение, условия эксплуатации (давление и температуры).

Соединение полипропиленовых труб и фитингов происходит посредством сварки. Для этого требуется специальный сварочный аппарат (паяльник). Если строго следовать инструкции по монтажу – в результате сварки образуется прочный шов, соединение гладкое и составляет с трубой одно целое гомогенное соединение. Обращаем ваше внимание, что монтаж труб нужно выполнять в перчатках, а если вы хотите сохранить привлекательность труб к моменту ввода в эксплуатацию – то перчатки должны быть чистыми.

Виды полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы бывают двух типов: однослойные (цельноплатиковые) и многослойные (армированные). И тот и другой типы трубы исключают коррозию, не отдают тепло и отлично сопротивляются гидроударам.





Рассмотрим оба типа трубы

Однослойные (цельнопластиковые) трубы – обычно подходят для температур до +70°С (к слову, стандартная температура горячей воды в кране квартиры ввиду предотвращения ошпаривания не выше 57°С, однако иногда применяется кратковременный нагрев до +70°С для ликвидации микробов).

В зависимости от выдерживаемых температур и давления самые распространенные трубы цельнопластиковые трубы на белорусском рынке:

1) Трубы из PPR:

Полипропиленовые трубы PN 10 - для холодной воды и напольного отопления;

- для холодной воды и напольного отопления; Полипропиленовые трубы PN 20 - для горячей воды и центрального отопления.

2) Трубы из PPR-CT:

Полипропиленовые трубы EVO - для напорных распределительных систем питьевой (холодной) и горячей воды, для тёплого пола и центрального отопления. Патентованная разработка чешского производителя Wavin Ekoplastik.

На заметку:

маркировка PN обозначает допустимое рабочее давление (бар) при аксимальной температуре 20°С и сроке службы 50 лет при минимальном рассчетном коэффициенте.

Для теплого пола полипропиленовые трубы использовать можно, но на белорусском рынке для прокладки теплого пола полипропилен не используется, так как есть решения не менее надежные, но более удобные в прокладке (трубы из сшитого полиэтилена, металлопластиковые трубы).

Для центрального отопления - использовать трубы PN20 и EVO можно, но нужно учитывать, что в таком случае нужно будет обязательно компенсировать линейное расширение трубы при высоких температурах и давлении. Есть более удобное в монтаже решение - использовать другие типы пп труб - армированные, о которых речь пойдет ниже.

Многослойные / армированные трубы (комбинированные) – трубы, выполненные из нескольких слоев различных материалов, один из которых выступает для стабилизации (укрепления) трубы и защиты ее от проникновения кислорода.

Такие трубы обеспечивают надежность и долговечность водопроводным конструкциям и выдерживают температуры до +95°С. Чаще всего именно они используются для горячего водоснабжения и отопления. Секрет в том, что армированные трубы обеспечивают 100% кислородный барьер и линейное расширение таких труб в разы ниже, чем у цельнопластиковых труб из полипропилена. Армированные трубы немного дороже однослойных, но для желающих сэкономить разница в цене может оказаться ценой комфорта как при монтаже так и при эксплуатации трубопровода.

Выделяют три вида армированных полипропиленовых труб, в зависимости от материала армирования:

1) Трубы армированные алюминием (PPR/AL/PPR и PPRCT/AL/PPRCT). Внутренняя поверхность выполнена из полипропилена, центральная часть – слой алюминиевой фольги, наружный слой – выполнен из полипропилена. Благодаря слою алюминиевой фольги труба обладает 100 % кислородным барьером и свойствами, характерными для металлических труб, такими как повышенная жесткость и меньшее тепловое расширение. При монтаже такие трубы требуют зачистки до внутреннего слоя полимера.

2) Трубы, армированные стекловолокном (PPR/PPR-GF/PPR). Центральный слой выполнен из стекловолокна с полипропиленом, составляющего с трубой одно целое. Свойства такой трубы аналогичны свойствам труб, армированных алюминием, однако зачищать и калибровать перед монтажом такие трубы нет необходимости, что очень удобно.

3) Трубы, армированные базальтоволокном (PPR-CT/PPR-CT+FB/PPR-CT) - 3-слойная труба с базальтовым волокном и PP-RCT – полипропиленом нового поколения, пришедшая на смену трубам, армированным стекловолокном. Запатентованная разработка чешского производителя Wavin Ekoplastik под названием FIBER BASALT PLUS. Эти трубы имеют большую пропускную способность, обладают более высокой устойчивостью к высоким температурам и давлению, чем традиционные трубы из стекловолокна и полипропилена. И в тоже время, как их предшественники, не требуют зачистки перед сваркой.

Таким образом, для монтажа горячего водоснабжения и разводки отопления - идеальным решением является труба, армированная базальтоволокном, но не менее надежным будет использование труб, стабилизированных алюминием. Вопрос в выборе - лишь в удобстве монтажа.

Понимание структуры полипропиленовых труб и принципиальных различий между ними помогут вам не только самостоятельно выбрать, какой именно продукт лучше подходит для решения задач по водоснабжению, но и позволит наиболее эффективно распределить средства при планировании ремонта.

На сегодняшний день на белорусском рынке можно встретить полипропиленовые трубы и фитинги большого количества производителей:

Wavin Ekoplastik (Чехия)

PRO AQUA (Россия)

Heisskraft (Россия)

РВК (Россия)

Valfex (Россия, Турция)

Valtec (Россия, Италия)

Lammin (Россия)

Firrat (Турция)

Hakan (Турция)

Kalde (Турция)

И мн. др.

Среди ассортимента можно потеряться, поэтому мы рекомендуем вам прислушиваться к вашему сантехнику/монтажнику и здравому смыслу.

Одним из первых на белорусском рынке в мире полипропиленовых труб и фитингов уже почти два десятка лет является чешский бренд Wavin Ekoplastik. Рынок наводнился большим количеством более дешевых аналогов, однако бренд Wavin Ekoplastik не теряет свою популярность как на крупных строительных объектах, так и среди монтажников частного сектора.

Приобретая полипропиленовых трубы, обращайте внимание на соответствие системы строительным нормам, наличие сертификатов качества, гарантии, которые предоставляет завод. И конечно же выбирайте надежного поставщика полипропиленовых труб, с проверенной репутацией. Хороший поставщик следует всем законам, соблюдает условия транспортировки и хранения, имеет все необходимые сертификаты и гарантии и легко проконсультирует вас при выборе продукта. У него вы не получите брак или подделку и будете уверены в своем заказе.

Выбирайте трубы и фитинги надежного производителя и поставщика и ОБЯЗАТЕЛЬНО следуйте требованиям по монтажу и эксплуатации, прописанным в технических инструкциях.

Выбор самых лучших труб и фитингов самого лучшего производителя в мире не сможет вас обезопасить от протечек и выхода системы из строя, при несоблюдении инструкции по монтажу и эксплуатации!

Резюме:

Для прокладки трубопровода водоснабжения и отопления смело используйте полипропиленовые трубы из PPR или PPR-CT.

PPR-CT – инновационный полипропилен нового поколения. Трубы из этого материала обладают более высокой устойчивостью к температурам и давлению, имеют больший внутренний диаметр. Если вы цените высокое качество и надежность – смело останавливайте свой выбор на трубах из этого материала.

При выборе элементов трубопровода необходимо принимать во внимание в первую очередь линейное температурное расширение, необходимость компенсации, условия эксплуатации (давление и температуры).

При выборе труб по техническим характеристикам - цвет не имеет значения. Выбирайте цвет, который вам нравится, но помните, что трубы белого цвета следует монтировать в чистых перчатках.

Основные характеристики труб (в т.ч. типоразмер, материал, рабочие температуры, давление) – вы можете увидеть на маркировке.

Выбирайте трубы и фитинги одного производителя и строго следуйте техническим инструкциям и условиям эксплуатации.

Если вам нужно подвести холодную воду – выбирайте трубы PN10, PN20 или EVO.

Для подводки горячего водоснабжения и отопления – идеальным выбором будут трубы, армированные базальтоволокном или алюминием. При выборе стоит помнить о необходимости зачистки армированных алюминием труб. Вы также можете применять трубы PN20 или EVO для решения поставленной задачи, но нужно учитывать, при монтаже нужно будет приложить больше усилий и материалов для компенсации линейного расширение трубы при высоких температурах и давлении.

Для теплого пола полипропиленовые трубы использовать можно, но с точки зрения удобства монтажа лучше остановите выбор на трубах из сшитого полиэтилена или на металлопластиковых трубах.

По виду материалов, из которых производятся полипропиленовые трубы, выделяют:

· Трубы из Полипропилена PPH

· Трубы из Полипропилена PPR – тип 3 полипропилена, обладает повышенной химической устойчивостью, хорошо переносит кислоты и щелочи, а также различные соли. По этому показателю из всех полимерных материалов с PP-R и его разновидностями (о которых позже) может сравниться разве что сшитый полиэтилен.

Трубы PPR - уже ставшее традиционным решение для прокладки систем водоснабжения и радиаторного отопления.

По цвету, в соответствии со сферой применения трубы из полипропилена возможно купить в решении:

· Белого цвета

· Серого цвета

*на правах рекламы. Статья подготовлена сайтом arhiterm.by