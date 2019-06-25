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Полипропиленовые трубы: что нужно знать, чтобы не пролететь «в трубу»?
26.06.2019 14:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мы поможем разобраться с разновидностями этого вида труб, для тех, кто хочет говорить с монтажниками на равных.
Тот, кто сталкивался с проблемой замены домашнего трубопровода или с обустройством новой разводки для воды, заметил, что львиную долю сантехнического продукции представляют изделия из полипропилена.
Полипропиленовые трубы – это отличный вариант для внутренних трубопроводных систем. Обладая высокой теплостойкостью, легким весом и удобством монтажа, они нашли широкое применение как в домах частного сектора, так и в многоэтажных зданиях.
Полипропиленовые трубы для систем отопления и водоснабжения производятся из полипропилена двух типов, обладающих повышенной химической устойчивостью, хорошо переносящих кислоты и щелочи, а также различные соли и придающих изделию прочность:
Каждая труба имеет маркировку, в которой указан тип полипропилена, из которой она произведена, основные эксплуатационные характеристики, такие как максимальная рабочая температура и давление.
Преимущества полипропиленовых труб:
Для соединения полипропиленовых труб используются фитинги. Благодаря широкому ассортименту фитингов можно сделать даже самую сложную разводку, снабжать водой объекты любого назначения и сложности. Некоторые сантехники и монтажники предлагают своим клиентам в целях экономии использовать трубы одного производителя, а фитинги – другого. Стоит знать, что ни один производитель не гарантирует надежность соединения в таком случае. Обязательно используйте полипропиленовые
Полипропиленовые трубы и фитинги производятся в диаметрах:
По цвету полипропиленовые трубы и фитинги бывают белыми и серыми и различаются лишь формально: с точки зрения физико-механических свойств разницы между трубой серого и белого цвета нет. Серые конструкции чаще ставят в скрытых системах, а белые – в жилых помещениях с открытой прокладкой (на видных местах).
При монтаже трубопровода необходимо принимать во внимание свойства полипропилена и в первую очередь его линейное температурное расширение, условия эксплуатации (давление и температуры).
Соединение полипропиленовых труб и фитингов происходит посредством сварки. Для этого требуется специальный сварочный аппарат (паяльник). Если строго следовать инструкции по монтажу – в результате сварки образуется прочный шов, соединение гладкое и составляет с трубой одно целое гомогенное соединение. Обращаем ваше внимание, что монтаж труб нужно выполнять в перчатках, а если вы хотите сохранить привлекательность труб к моменту ввода в эксплуатацию – то перчатки должны быть чистыми.
Виды полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы бывают двух типов: однослойные (цельноплатиковые) и многослойные (армированные). И тот и другой типы трубы исключают коррозию, не отдают тепло и отлично сопротивляются гидроударам.
Рассмотрим оба типа трубы
Однослойные (цельнопластиковые) трубы – обычно подходят для температур до +70°С (к слову, стандартная температура горячей воды в кране квартиры ввиду предотвращения ошпаривания не выше 57°С, однако иногда применяется кратковременный нагрев до +70°С для ликвидации микробов).
В зависимости от выдерживаемых температур и давления самые распространенные трубы цельнопластиковые трубы на белорусском рынке:
1) Трубы из PPR:
2) Трубы из PPR-CT:
На заметку:
Многослойные / армированные трубы (комбинированные) – трубы, выполненные из нескольких слоев различных материалов, один из которых выступает для стабилизации (укрепления) трубы и защиты ее от проникновения кислорода.
Такие трубы обеспечивают надежность и долговечность водопроводным конструкциям и выдерживают температуры до +95°С. Чаще всего именно они используются для горячего водоснабжения и отопления. Секрет в том, что армированные трубы обеспечивают 100% кислородный барьер и линейное расширение таких труб в разы ниже, чем у цельнопластиковых труб из полипропилена. Армированные трубы немного дороже однослойных, но для желающих сэкономить разница в цене может оказаться ценой комфорта как при монтаже так и при эксплуатации трубопровода.
Выделяют три вида армированных полипропиленовых труб, в зависимости от материала армирования:
1) Трубы
2) Трубы,
3) Трубы,
Таким образом, для монтажа горячего водоснабжения и разводки отопления - идеальным решением является труба, армированная базальтоволокном, но не менее надежным будет использование труб, стабилизированных алюминием. Вопрос в выборе - лишь в удобстве монтажа.
Понимание структуры полипропиленовых труб и принципиальных различий между ними помогут вам не только самостоятельно выбрать, какой именно продукт лучше подходит для решения задач по водоснабжению, но и позволит наиболее эффективно распределить средства при планировании ремонта.
На сегодняшний день на белорусском рынке можно встретить полипропиленовые трубы и фитинги большого количества производителей:
Среди ассортимента можно потеряться, поэтому мы рекомендуем вам прислушиваться к вашему сантехнику/монтажнику и здравому смыслу.
Одним из первых на белорусском рынке в мире полипропиленовых труб и фитингов уже почти два десятка лет является чешский бренд Wavin Ekoplastik. Рынок наводнился большим количеством более дешевых аналогов, однако бренд Wavin Ekoplastik не теряет свою популярность как на крупных строительных объектах, так и среди монтажников частного сектора.
Приобретая полипропиленовых трубы, обращайте внимание на соответствие системы строительным нормам, наличие сертификатов качества, гарантии, которые предоставляет завод. И конечно же выбирайте надежного поставщика полипропиленовых труб, с проверенной репутацией. Хороший поставщик следует всем законам, соблюдает условия транспортировки и хранения, имеет все необходимые сертификаты и гарантии и легко проконсультирует вас при выборе продукта. У него вы не получите брак или подделку и будете уверены в своем заказе.
Выбирайте трубы и фитинги надежного производителя и поставщика и ОБЯЗАТЕЛЬНО следуйте требованиям по монтажу и эксплуатации, прописанным в технических инструкциях.
Выбор самых лучших труб и фитингов самого лучшего производителя в мире не сможет вас обезопасить от протечек и выхода системы из строя, при несоблюдении инструкции по монтажу и эксплуатации!
Резюме:
По виду материалов, из которых производятся полипропиленовые трубы, выделяют:
· Трубы из Полипропилена PPH
· Трубы из Полипропилена PPR – тип 3 полипропилена, обладает повышенной химической устойчивостью, хорошо переносит кислоты и щелочи, а также различные соли. По этому показателю из всех полимерных материалов с PP-R и его разновидностями (о которых позже) может сравниться разве что сшитый полиэтилен.
Трубы PPR - уже ставшее традиционным решение для прокладки систем водоснабжения и радиаторного отопления.
По цвету, в соответствии со сферой применения трубы из полипропилена возможно купить в решении:
· Белого цвета
· Серого цвета
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