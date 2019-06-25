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«Цель - окупиться к осени». Россиянин открыл в Минске кроссфит-зал с американской лицензией
Источник материала: Tut.by
Валентин Гарин переехал в Минск из Екатеринбурга. Стал кроссфит-тренером и открыл свой аффилированный зал. GO.TUT.BY поговорил со спортсменом о том, сколько стоит такой бизнес и зачем платить три тысячи долларов в год за использование бренда.
Переезд из России в Беларусь
Валентин c детства увлекался дзюдо, боксом и плаванием. В 14 лет впервые посетил тренажерный зал, в 16 попробовал себя в роли тренера. В 17 лет устроился менеджером по продажам. Работу совмещал с учебой на заочном отделении. К концу первого курса Валентин понял, что ему преподают то, что он уже умеет. Перейдя на второй, сильно не старался: контрольные и курсовые покупал, а потом и вовсе решил бросить учебу.
— Не знаю, не видел смысла, — пожимает он плечами. — Работая в продажах, узнавал больше, чем сидя за партой. Нужно было зарабатывать, и я принял решение свои силы тратить на это.
После Валентин решился на переезд из России в Беларусь. Определенного плана не было, хотелось просто сменить обстановку. На тот момент он уже знал, что такое кроссфит, но тренировать не собирался.
— Занимаюсь кроссфитом уже четыре года. Узнал, что профессиональные спортсмены проводят такие тренировки, чтобы качественно прокачать все группы мышц и стать выносливее. Захотелось попробовать. Некоторое время совмещал кроссфит и смешанные единоборства, потом надоело. Решил шесть тренировок в неделю посвящать кроссфиту.
В Минске Валентин тренировался вместе с приятелем из России: занимались на пределе своих возможностей. Руководство зала, понаблюдав за ними, предложило стать тренерами. Так Валентин получил сертификат кроссфит-тренера первого уровня и стал преподавать.
В России кроссфит популярнее, чем в Беларуси. В родном городе Валентина Екатеринбурге пять аффилированных залов. В Беларуси их всего два. Первый — CrossFit Kaban, второй теперь принадлежит Валентину.
«Такой зал, как у меня, можно перенести в США, и в него будут ходить»
— Тема своего зала всплыла случайно в разговоре с другом на кухне. В одном из пабликов о кроссфите я прочел об успешном австралийском атлете Джеймсе Ньюбери: окончил школу, увлекся кроссфитом, открыл свой зал. «Как-то все очень легко», — подумал я. Вряд ли так может быть. Друг со мной не согласился и сказал: свой зал реально может открыть каждый, главное — не бояться принимать решения и рисковать. Предложил стать партнерами, если я все же решусь, и вести бизнес 50 на 50.
Парни стали искать помещение и анализировать стоимость оборудования. Выбрали помещение завода на Притыцкого. Стоимость оборудования — 30 тысяч долларов.
— Деньги на покупку дали мои родители. Своих я вложить не мог: то, что получал, тратил на жизнь в Минске. Зарплата тренера была от 600 до 1000 рублей. Сложно с такого дохода еще отложить. Друг тоже вложился, как и обещал.
Зал парней открылся в феврале этого года, проработал полтора месяца и закрылся. Между друзьями стали возникать разногласия. Приняли решение разойтись. Валентин, однако, не отказался от идеи собственного зала и не стал продавать оборудование. Решил найти другое помещение и начать заново.
Спустя два месяца открылся второй аффилированный кроссфит-зал в Беларуси — CrossFit Bandicoot в бизнес-центре Sky Towers.
— Теперь я на сто процентов его владелец. Тратил деньги на ремонт, покупку сантехники, мебели и резинового покрытия на пол — в общей сложности, около 6,7 тысячи долларов. Оборудование перевез из старого зала.
Открывая зал, Валентин хотел, чтобы он реально соответствовал американским стандартам.
— Такой зал, как у меня, можно перенести в США, и в него будут ходить, — уверен он. — Я оборудовал все так, чтобы людям было комфортно заниматься: помещение с прочным полом и хорошей вентиляцией. Всегда есть горячая вода. Много внимания уделял оборудованию: хороший тренер проведет занятие с тремя гирями и пятью штангами, но мне такой ерундой заниматься не хотелось. Старался все продумать и примерял все на себя. Мне для тренировок нужны гребные тренажеры, аэробайки, гимнастические кольца, скоростные скакалки, пегборды, штанги, комплект гирь, блинов. Все это приобрел и для клиентов.
«Хороший результат — это продажа ста абонементов в месяц»
Что дает посетителю название «аффилированный»? По сути, ничего. Как объяснил Валентин, это нужно больше владельцам, чтобы позиционировать себя непосредственно как кроссфит-зал. Стоимость аффилиации — три тысячи долларов в год.
— Клиентам, по большому счету, нет разницы, аффилированный зал или нет. Есть плюс для тех, кто участвует в мировых онлайн-соревнованиях
Сейчас Валентин со своей командой активно работает над продвижением зала. Хотя, по его словам, как бы хорошо ни работала реклама, люди идут за атмосферой и к тренеру.
— Моя цель — выйти на окупаемость к осени, сейчас не сезон. Хороший результат — это продажа ста абонементов в месяц. Важна даже не хорошая оснащенность зала, а непосредственно атмосфера. Людям хочется ощущать себя частью кроссфит- сообщества и заряжаться энергией тренеров. Не стоит задача замучить человека, чтоб он в буквальном смысле выползал из зала после тренировки. Профессиональные атлеты так не занимаются. Оставить под собой лужу пота — это всего лишь 50% от общего тренировочного объема. Мы не ставим это во главу угла, а хотим, чтобы люди физически развивались во всех направлениях. Становились сильнее, выносливее, учились ходить на руках, делать выходы на турнике, технично поднимать штангу.
Вложившись в бизнес в Минске, возвращаться в Екатеринбург Валентин пока не планирует. Но и без этого, уверяет он, город — по душе:
— Нравится чистота, хорошие продукты в магазинах. И люди, мне кажется, добрее, чем в России.
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Валентин Гарин переехал в Минск из Екатеринбурга. Стал кроссфит-тренером и открыл свой аффилированный зал.
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