«Цель - окупиться к осени». Россиянин открыл в Минске кроссфит-зал с американской лицензией

Источник материала: Tut.by

Валентин Гарин переехал в Минск из Екатеринбурга. Стал кроссфит-тренером и открыл свой аффилированный зал. GO.TUT.BY поговорил со спортсменом о том, сколько стоит такой бизнес и зачем платить три тысячи долларов в год за использование бренда.





Кроссфит — это брендированная система физической подготовки с элементами тяжелой атлетики, гимнастики и аэробики. Придумал и запатентовал ее американец Грег Глассман. Каждый клуб, желающий работать по этой системе и использовать слово CrossFit в названии, должен получить лицензию американской ассоциации и платить за это три тысячи долларов в год. Такой клуб будет называться аффилированным (сертифицированным).

Переезд из России в Беларусь

Валентин c детства увлекался дзюдо, боксом и плаванием. В 14 лет впервые посетил тренажерный зал, в 16 попробовал себя в роли тренера. В 17 лет устроился менеджером по продажам. Работу совмещал с учебой на заочном отделении. К концу первого курса Валентин понял, что ему преподают то, что он уже умеет. Перейдя на второй, сильно не старался: контрольные и курсовые покупал, а потом и вовсе решил бросить учебу.

— Не знаю, не видел смысла, — пожимает он плечами. — Работая в продажах, узнавал больше, чем сидя за партой. Нужно было зарабатывать, и я принял решение свои силы тратить на это.

После Валентин решился на переезд из России в Беларусь. Определенного плана не было, хотелось просто сменить обстановку. На тот момент он уже знал, что такое кроссфит, но тренировать не собирался.





— Занимаюсь кроссфитом уже четыре года. Узнал, что профессиональные спортсмены проводят такие тренировки, чтобы качественно прокачать все группы мышц и стать выносливее. Захотелось попробовать. Некоторое время совмещал кроссфит и смешанные единоборства, потом надоело. Решил шесть тренировок в неделю посвящать кроссфиту.

В Минске Валентин тренировался вместе с приятелем из России: занимались на пределе своих возможностей. Руководство зала, понаблюдав за ними, предложило стать тренерами. Так Валентин получил сертификат кроссфит-тренера первого уровня и стал преподавать.

В России кроссфит популярнее, чем в Беларуси. В родном городе Валентина Екатеринбурге пять аффилированных залов. В Беларуси их всего два. Первый — CrossFit Kaban, второй теперь принадлежит Валентину.

«Такой зал, как у меня, можно перенести в США, и в него будут ходить»





— Тема своего зала всплыла случайно в разговоре с другом на кухне. В одном из пабликов о кроссфите я прочел об успешном австралийском атлете Джеймсе Ньюбери: окончил школу, увлекся кроссфитом, открыл свой зал. «Как-то все очень легко», — подумал я. Вряд ли так может быть. Друг со мной не согласился и сказал: свой зал реально может открыть каждый, главное — не бояться принимать решения и рисковать. Предложил стать партнерами, если я все же решусь, и вести бизнес 50 на 50.

Парни стали искать помещение и анализировать стоимость оборудования. Выбрали помещение завода на Притыцкого. Стоимость оборудования — 30 тысяч долларов.

— Деньги на покупку дали мои родители. Своих я вложить не мог: то, что получал, тратил на жизнь в Минске. Зарплата тренера была от 600 до 1000 рублей. Сложно с такого дохода еще отложить. Друг тоже вложился, как и обещал.

Зал парней открылся в феврале этого года, проработал полтора месяца и закрылся. Между друзьями стали возникать разногласия. Приняли решение разойтись. Валентин, однако, не отказался от идеи собственного зала и не стал продавать оборудование. Решил найти другое помещение и начать заново.





Спустя два месяца открылся второй аффилированный кроссфит-зал в Беларуси — CrossFit Bandicoot в бизнес-центре Sky Towers.

— Теперь я на сто процентов его владелец. Тратил деньги на ремонт, покупку сантехники, мебели и резинового покрытия на пол — в общей сложности, около 6,7 тысячи долларов. Оборудование перевез из старого зала.

Открывая зал, Валентин хотел, чтобы он реально соответствовал американским стандартам.

— Такой зал, как у меня, можно перенести в США, и в него будут ходить, — уверен он. — Я оборудовал все так, чтобы людям было комфортно заниматься: помещение с прочным полом и хорошей вентиляцией. Всегда есть горячая вода. Много внимания уделял оборудованию: хороший тренер проведет занятие с тремя гирями и пятью штангами, но мне такой ерундой заниматься не хотелось. Старался все продумать и примерял все на себя. Мне для тренировок нужны гребные тренажеры, аэробайки, гимнастические кольца, скоростные скакалки, пегборды, штанги, комплект гирь, блинов. Все это приобрел и для клиентов.

«Хороший результат — это продажа ста абонементов в месяц»





Что дает посетителю название «аффилированный»? По сути, ничего. Как объяснил Валентин, это нужно больше владельцам, чтобы позиционировать себя непосредственно как кроссфит-зал. Стоимость аффилиации — три тысячи долларов в год.

— Клиентам, по большому счету, нет разницы, аффилированный зал или нет. Есть плюс для тех, кто участвует в мировых онлайн-соревнованиях CrossFit Open : им не нужно записывать видео своего комплекса, его может оценить судья с кроссфит-сертификатом и из зала-аффилиата. В таком случае результаты никто не может обжаловать.

Сейчас Валентин со своей командой активно работает над продвижением зала. Хотя, по его словам, как бы хорошо ни работала реклама, люди идут за атмосферой и к тренеру.





— Моя цель — выйти на окупаемость к осени, сейчас не сезон. Хороший результат — это продажа ста абонементов в месяц. Важна даже не хорошая оснащенность зала, а непосредственно атмосфера. Людям хочется ощущать себя частью кроссфит- сообщества и заряжаться энергией тренеров. Не стоит задача замучить человека, чтоб он в буквальном смысле выползал из зала после тренировки. Профессиональные атлеты так не занимаются. Оставить под собой лужу пота — это всего лишь 50% от общего тренировочного объема. Мы не ставим это во главу угла, а хотим, чтобы люди физически развивались во всех направлениях. Становились сильнее, выносливее, учились ходить на руках, делать выходы на турнике, технично поднимать штангу.

Еще одно отличие тренировочного процесса в CrossFit Bandicoot — это тренировка дня, одинаковая для профессиональных спортсменов и любителей. — Все выполняют один комплекс, однако мы следим за каждым клиентом. Если это профессиональный спортсмен, он, условно говоря, делает выпады со штангой весом 100 кг, а тот, кто имеет средний уровень физподготовки, приседает с весом 10 кг, а то и с пустой штангой. Однако все, кто занимается, прорабатывают мышцы ног и спины. И да, нельзя делить упражнения на женские и мужские. Мышцы у нас, в общем, одни и те же. Девушке нужно объяснять: если она возьмет в руки штангу, ее плечи не станут сразу шире.





Вложившись в бизнес в Минске, возвращаться в Екатеринбург Валентин пока не планирует. Но и без этого, уверяет он, город — по душе:

— Нравится чистота, хорошие продукты в магазинах. И люди, мне кажется, добрее, чем в России.