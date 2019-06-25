В Каменецком районе прошел День охраны труда

Источник материала: Навiны Камянеччыны

За пять месяцев 2019 года в районе не произошло ни одного несчастного случая на производстве, связанного с нарушениями требований охраны труда. Случайность это или целенаправленная работа ответственных лиц, выясняла наш корреспондент 18 июня на выездном мероприятии, где присутствовали многие руководящие лица района.

В ходе районного Дня охраны труда посетили различные объекты: сельского и лесного хозяйства, строительной сферы. Так, в открытом акционерном обществе «Александрия-Агро» первый заместитель председателя райисполкома Вячеслав Ковальчук обратил внимание присутствующих на благоустройство прилегающей к зданию правления территории. Чудесные цветочные клумбы выполнены в технике холодной ковки, что очень дешево и требует минимума усилий от мастеров. Вячеслав Сергеевич посоветовал всем руководителям перенять этот положительный опыт.

Николай Гуцко, директор ОАО «Александрия-Агро» рассказал о работе, которая ведется в сфере охраны труда: это и аттестация рабочих мест, и закупка прививок за счет предприятия, и оказание материальной помощи тем, кто работает во вредных условиях, и даже приобретение летней спецодежды для тружеников полей – легких футболок – и открытой обуви.





В Высоковском лесничестве Владимир Жолнерчик (лесничий) ознакомил с организацией работы по ОТ при выполнении лесосечных работ, продемонстрировав не только дорогостоящие профессиональные пилы и прочие необходимые инструменты, используемые в валке леса, но и защитные костюмы для вальщиков леса и лесорубов, которые лесничество приобрело для своих работников, а также обязательную нормативную документацию. Стоит отметить, что на семинар были приглашены представители частных предприятий, специализирующихся по деревообработке, и опыт лесничества, а также мастер-класс по валке деревьев на естественных макетах были полезны многим руководителям. Гости прошлись и по бытовым и производственным помещениям, пункту легковых автомобилей и бензопил, посмотрели бытовые помещения и комнату приема пищи, а также комплектацию в натуре пожарно-химической станции первого типа с набором всех необходимых инструментов и механизмов согласно перечню.

Следующим пунктом стало фермерское хозяйство Лящук, где руководитель Василий Иванович повел гостей в уже достроенный склад для плодоовощной продукции и показал недавно приобретенную белорусскую конвейерную ленту для упаковки овощей. Бытовые помещения, в которых отдыхают и обедают работники Василия Лящука, – комфортабельны и уютны.

А вот филиал КУП «Брестоблдорстрой» Высоковское ДРСУ №137 познакомил нас с новым административным зданием, практически выполненным собственными силами. Его строительство завершено в прошлом году. Здание новое, поэтому отмечу особо лишь комнату отдыха с массажным креслом и беговой дорожкой. Также есть отдельный кабинет по охране труда, а на стене над мастерской расположен баннер по ОТ, который призывает соблюдать технику безопасности при производстве работ.

Начальник филиала Юрий Муравский рассказал об организации соблюдения законодательства по охране труда при выполнении дорожно-строительных работ, которые, к слову, ведутся филиалом не только на территории района, но и в других областях.





Завершилось мероприятие заседанием в Высоковском городском Доме культуры. Заместитель председателя райисполкома Александр Михальчик выступил с докладом о состоянии охраны труда и техники безопасности в районе в 2018-2019 гг. Стоит отметить, что за последние месяцы значительно усилен контроль на предприятиях со стороны среднего звена (мастера, бригадиры) за состоянием работников непосредственно на их рабочих местах. В связи с этим значительно увеличилось (по сравнению с предыдущими годами) количество работников, уволенных по статье за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, Вячеслав Ковальчук обратил внимание всех присутствующих на заседании инженеров по охране труда и их представителей на тот факт, что нужно не просто уведомлять своих руководителей об имеющихся нарушениях по ОТ, но и требовать их полного устранения. Ведь, как правильно подметил первый заместитель председателя райисполкома, жизнь человека несоизмерима ни с какими затратами.

Анна СОВПЕЛЬ

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