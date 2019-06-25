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В Минске покажут фильм «Хатико: Самый верный друг» на белорусском языке

26.06.2019 14:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске покажут фильм «Хатико: Самый верный друг» на белорусском языке
АиФ

2 июля в Международный день собак в Минске пройдет специальный OKDog-показ фильма «Хатико: Самый верный друг» на белорусском языке.

Присоединиться к мероприятию в арт-пространстве ОК16 можно будет вместе со своим питомцем. Перевод и озвучка, а также показ фильма будут реализованы проектом «Беларускія ўікэнды» и его генеральным партнером velcom | A1 при участии социального городского проекта OkiDog. 5-7 июля фильм в белорусской озвучке покажут в кинотеатрах Минска.

В Международный день собак проект «Беларускія ўікэнды» представит минчанам премьеру фильма «Хатико: Самый верный друг» – одной из самых трогательных историй о дружбе собаки и человека – на белорусском языке. Впервые за время существования проекта на показ можно будет прийти вместе с четвероногими друзьями. Dog-friendly-сеанс пройдет в партнерстве с общественным проектом OkiDog, который стремится сформировать в городах Беларуси комфортную среду для владельцев собак и их питомцев.

В Минске покажут фильм «Хатико: Самый верный друг» на белорусском языке
 

Необычный показ состоится 2 июля на большом экране культурного хаба ОК16 (ул. Октябрьская, 16). Сбор гостей с 18:30. Начало показа в 19:30. Сеанс бесплатный, но с ограниченным количеством мест. Чтобы попасть на показ, нужно пройти регистрацию по ссылке.

После специальной премьеры фильм появится в прокате: ленту покажут 5, 6 и 7 июля в минских кинотеатрах «Москва» и velcom cinema.

Фильм «Хатико: Самый верный друг» (2008) основан на реальных событиях из жизни одной японской семьи. Знаменитая британско-американская мелодрама с Ричардом Гиром в главной роли – это рассказ о настоящей верности. Профессор Уилсон подобрал пса породы акита-ину, когда тот был еще щенком. Между животным и человеком завязалась дружба – настолько крепкая, что Хатико каждое утро провожал хозяина на железнодорожную станцию, когда он отправлялся на работу, и терпеливо дожидался его возвращения. Однажды профессор не вернулся. Но пес еще целых девять лет приходил на вокзал в надежде его встретить.

В рамках проекта «Беларускія ўікэнды», реализуемого компанией «Кінаконг» при поддержке velcom | A1, известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них – «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «Форрест Гамп», «Шторм», «Книга Илая», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», «Мой друг жираф», получившая четыре статуэтки «Оскар» легендарная лента «Огненные колесницы», первая мультипликация Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», а также классика новогоднего кино – фильмы «Крепкий орешек», «Эта замечательная жизнь» и «Один дома».

Подробная информация о показах и о проекте «Беларускія ўікэнды» – на сайтах kinakong.by и velcom.by.

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля в Минске пройдет специальный показ фильма «Хатико: Самый верный друг» по-белорусски со свободным входом для питомцев.
 
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