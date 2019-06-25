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Обновление «сломало» одну из последних моделей Xiaomi

26.06.2019 14:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые пользователи смартфона Mi 9 SE из Европы столкнулись с проблемой — при попытки обновления системы аппарат превращается в «кирпич». Об этом пишет iXBT.

Речь идет об обновлении MIUI 10.3.1.0 размером около 600 МБ. Издание сообщает, что оно содержит обновление безопасности и режим фотосъемки Moon Mode. По сообщениям попытавшихся установить прошивку пользователей, после загрузки на экране появляется надпись о том, что «система уничтожена».

В ветке одного из форумов, посвященной проблеме, уже 22 страницы сообщений от недовольных владельцев смартфона. Сообщается, что Xiaomi уже знает о проблеме и работает над ее решением. По неподтвержденной информации, в «кирпичи» превращаются только официально купленные в Европе устройства, «серые» аппараты обновляются без проблем.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 SE

Смотрите, сколько у нас стоит названный выше смартфон:

 
 
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В ветке одного из форумов, посвященной проблеме, уже 22 страницы сообщений от недовольных владельцев смартфона.
 
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