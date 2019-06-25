Минтранс назвал участки главных дорог, на которых ограничено движение

Источник материала: Интерфакс

Минтранс назвал участки республиканских автомобильных дорог на которых в 2019 году проводится строительство, реконструкция и ремонт.

Работы проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости - с указанием маршрута объезда), отметили в ведомстве.

Титул автодороги Участок (км), вид работ Сроки ограничения движения М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ 28,568 реконструкция моста До 30.06.2019 М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины 426,8 аварийный ремонт моста До 17.11.2021 М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин 95,915 аварийный ремонт моста До 31.12.2019 М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин 414,533 капитальный ремонт моста До 30.09.2019 Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 11,854 капитальный ремонт моста До 30.06.2019 Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин 95,196 реконструкция моста До 31.12.2019 Р-12 Несвиж – Клецк 12,834 текущий ремонт моста До 30.06.2019 Р-15 Кричев – Орша – Лепель 22,542 текущий ремонт моста До 31.12.2019 Р-15 Кричев – Орша – Лепель 161 – 163 строительство До 31.12.2019 Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 20,981 текущий ремонт путепровода До 31.12.2019 Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 176,348 капитальный ремонт моста До 30.06.2021 Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 407,782 текущий ремонт моста До 30.08.2019 Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань 121,479 текущий ремонт моста До 18.05.2019 Р-62 Чашники – Бобр – Бобруйск 114,098 текущий ремонт моста До 31.10.2019 Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны 28,248 ремонт моста До 31.12.2019 Р-65 Заславль – Дзержинск – Озеро 1,886 текущий ремонт путепровода До 31.07.2019 Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск 131,356 капитальный ремонт моста До 01.07.2019 Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница Российской Федерации 0,955 ремонт моста До 31.12.2019 Р-76 Орша – Шклов – Могилев 11,5 – 12,6 строительство До 31.12.2019 Р-97 Могилев – Быхов – Рогачев 71,542 текущий ремонт моста До 01.07.2019 Р-123 Селец – Мосток – Дрибин – Горки 35,987 текущий ремонт путепровода До 31.12.2019 Подъезд к г.Дзержинск от автомобильной дороги М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации 0,990 – 4,850 капитальный ремонт До 31.08.2019 Подъезд к г.Гродно от автодороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 3,703 – 5,172 реконструкция До 30.09.2019

"Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков", - сообщили в Минтрансе.

Интерактивная карта ремонтных работ на республиканских дорогах доступна по адресу: http://i.centr.by/inforoads/ru/repairs .