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Минтранс назвал участки главных дорог, на которых ограничено движение
Источник материала: Интерфакс
Минтранс назвал участки республиканских автомобильных дорог на которых в 2019 году проводится строительство, реконструкция и ремонт.
Работы проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости - с указанием маршрута объезда), отметили в ведомстве.
"Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков", - сообщили в Минтрансе.
Интерактивная карта ремонтных работ на республиканских дорогах доступна по адресу:
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Минтранс назвал участки республиканских автомобильных дорог на которых в 2019 году проводится строительство, реконструкция и ремонт. Работы проводятся с...
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