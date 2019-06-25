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Минтранс назвал участки главных дорог, на которых ограничено движение

26.06.2019 14:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минтранс назвал участки республиканских автомобильных дорог на которых в 2019 году проводится строительство, реконструкция и ремонт.

Работы проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости - с указанием маршрута объезда), отметили в ведомстве.

Титул автодороги

Участок (км),

вид работ

 Сроки ограничения движения
М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ

28,568

реконструкция моста

 До 30.06.2019
М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины

426,8

аварийный ремонт моста

До 17.11.2021
М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин

95,915

аварийный ремонт моста

 До 31.12.2019
М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин

414,533

капитальный ремонт моста

 До 30.09.2019
Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 

11,854

капитальный ремонт моста

 До 30.06.2019
Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин

95,196

реконструкция моста

 До 31.12.2019
Р-12 Несвиж – Клецк

12,834

текущий ремонт моста

 До 30.06.2019
Р-15 Кричев – Орша – Лепель

22,542

текущий ремонт моста

 До 31.12.2019
Р-15 Кричев – Орша – Лепель

161 – 163

строительство

 До 31.12.2019
Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи

20,981

текущий ремонт путепровода

 До 31.12.2019
Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи

176,348

капитальный ремонт моста

 До 30.06.2021
Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи

407,782

текущий ремонт моста

 До 30.08.2019
Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань

121,479

текущий ремонт моста

 До 18.05.2019
Р-62 Чашники – Бобр – Бобруйск

114,098

текущий ремонт моста

 До 31.10.2019
Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны

28,248

ремонт моста

 До 31.12.2019
Р-65 Заславль – Дзержинск – Озеро

1,886

текущий ремонт путепровода

 До 31.07.2019
Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск

131,356

капитальный ремонт моста

 До 01.07.2019
Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница Российской Федерации

0,955

ремонт моста

 До 31.12.2019
Р-76 Орша – Шклов – Могилев

11,5 – 12,6

строительство

 До 31.12.2019
Р-97 Могилев – Быхов – Рогачев

71,542

текущий ремонт моста

 До 01.07.2019
Р-123 Селец – Мосток – Дрибин – Горки

35,987

текущий ремонт путепровода

 До 31.12.2019
Подъезд к г.Дзержинск от автомобильной дороги М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации

0,990 – 4,850

капитальный ремонт

 До 31.08.2019
Подъезд к г.Гродно от автодороги Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно

3,703 – 5,172

реконструкция

 До 30.09.2019

"Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков", - сообщили в Минтрансе.

Интерактивная карта ремонтных работ на республиканских дорогах доступна по адресу: http://i.centr.by/inforoads/ru/repairs.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минтранс назвал участки республиканских автомобильных дорог на которых в 2019 году проводится строительство, реконструкция и ремонт. Работы проводятся с...
 
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