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Первый в США запрет на продажу электронных сигарет ввели власти Сан-Франциско

26.06.2019 13:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Наблюдательный совет Сан-Франциско ввел первый в США запрет на продажу электронных сигарет, пишет Dow Jones.

Теперь постановление, предусматривающее запрет на продажу, распространение и изготовление электронных сигарет, должна подписать мэр города Лондон Брид.

Власти многих штатов, городов и округов запретили курение электронных сигарет в тех местах, где нельзя курить обычные сигареты, в том числе в ресторанах и офисах, однако ограничения, введенные в Сан-Франциско, на текущий момент стали самыми жесткими.

Запрет вступит в силу спустя семь месяцев после того, как мэр подпишет соответствующее постановление. За нарушение закона будет предусматриваться штраф в размере $1 тыс. и другие меры наказания.

Запрет в отношении электронных сигарет будет действовать до тех пор, пока их продажу не одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Регулятор дал производителям срок до 2022 года, чтобы предоставить свою продукцию на проверку.

 
 
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Наблюдательный совет Сан-Франциско ввел первый в США запрет на продажу электронных сигарет, пишет Dow Jones. Теперь постановление, предусматривающее запрет на...
 
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