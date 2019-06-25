Мобильные операторы в 30 странах подверглись целевой кибератаке

Источник материала: Интерфакс

Сети мобильной связи не менее 10 глобальных телекоммуникационных компаний в 30 странах мира использовались для проведения целевой кибератаки на протяжении ряда лет.

Хакерами украдены значительные объемы личных данных, в том числе касающиеся счетов и звонков, геолокации, а также пароли, сообщила американо-израильская Cybereason Inc., специализирующаяся на кибербезопасности. Зафиксированная фирмой активность произошла в 2018 году.

Как пишет The Wall Street Journal, в ходе этой кибератаки целью злоумышленников стали 20 конкретных человек, в том числе военные, диссиденты и шпионы, имеющие контакты с Китаем.

Cybereason назвала эту кибератаку Operation Soft Cell. Фирма подозревает, что хакерская группировка из Китая на протяжении последних лет путем сложных фишинговых атак проникла в сети как минимум десяти операторов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Целью злоумышленников, по мнению специалистов по кибербезопасности, был сбор информации об отдельных правительственных чиновниках, политиках или сотрудниках правоохранительных органов.

WSJ не смогла получить подтверждение этой информации из независимых источников.