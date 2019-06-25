Источник материала: Интерфакс

Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели гитариста ансамбля "Песняры" Аркадия Ивановского, сообщили в пресс-службе СК.

"Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели Аркадия Ивановского. Утром 24 июня 2019 года в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный мужчина купался в водохранилище "Дрозды", а затем, спустя продолжительное время, так и не вышел из воды, при том, что его вещи находились на берегу. Прибывшими на место работниками ОСВОД был извлечен из воды 59-летний житель Минска без признаков жизни", - сообщили в Следственном комитете.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, и иные личные вещи. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА "Тоника", в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Беларуси, оркестре Михаила Финберга. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М.Широкова. Также сотрудничал с Vip Jazz Андрея Славинского.