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«В этом году парад начнется с пролета авиации. В небе над столицей граждане и гости увидят современные боевые вертолеты и самолеты авиации Беларуси и России. Затем пройдут 25 пеших парадных расчетов и 26 расчетов техники», — сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.





В параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, более 280 единиц колесной и гусеничной техники, около 50 самолетов и вертолетов.





Планируется участие военнослужащих восьми государств: России, Китая, впервые будут участвовать знаменные группы от вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.





Откроют парад вертолеты беларусских вооруженных сил Ми-8 с флагами Беларуси, вооруженных сил, ВВС и ПВО. Кроме того, звенья боевых вертолетов Ми-24, Ми-8. Россию представит звено вертолетов Ка-52. В небе пролетят АН-26 в сопровождении учебных самолетов ЯК-130, звенья самолетов МИГ-29 и ЯК-130. Из России прилетят бомбардировщики ТУ-95, стратегический ракетоносец Ту-160, самолеты ТУ-22, Су-30. Завершится парад пролетом ИЛ-76 в сопровождении учебных самолетов.





В пешем строю пройдут военнослужащие Вооруженных сил, Госпогранкомитета, курсанты Военной Академии и учащиеся военных училищ. Знаменные группы пронесут флаги фронтов, в том числе флаг СССР, впервые будут представлены партизанские знамена. Также пройдет парадный расчет партизан.





Впервые будут участвовать три парадных расчета военнослужащих-женщин, в том числе два — Вооруженных сил и один — Министерства внутренних дел. Кроме того, обещают парадный расчет территориальных войск, который сформирован из военнообязанных Гомельской области.





Завершат пеший парад расчеты иностранных государств.









Механизированную колонну откроет танк Т-34-85 с боевым знаменем 5-й танковой армии, которая первой вошла в Минск . Особенностью парада станет увеличение доли новой и модернизированной техники. Она составит около 70% от общего состава колонны.





Владимир Макаров упомянул модернизированные танки Т-72, бронемобили и бронированные транспортные средства «Богатырь», «Дракон», «Кайман», «Лис-ПМ», реактивные системы залпового огня «БелГрад», «Полонез». Российские вооруженные силы привезли в Минск «Искандеры». Также на параде покажут модернизированные ЗРК «Бук» и «Оса».





В конце парада состоится плац-концерт сводной роты почетного караула.





В Минске салют состоится на шести огневых позициях: в парке 50-летия Победы, около деревни Новинки, деревни Зацень, на участке аэропорта Минск-1, около Чижовского кладбища и в военном городке Уручье.





Салют будет дан после акции «Споем гимн вместе». Его следует ожидать с 22 часов, сообщил начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.





В областных центрах и крепости-герое Брест начало салюта запланировано на 23 часа.





В целом праздничные мероприятия стартуют 2 июля во Дворце республики, сообщили на пресс-конференции в Национальном пресс-центре. В этот день состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств с участием представителей госорганов, ветеранов, зарубежных гостей. Планируется выступление президента.





3 июля праздничные мероприятия откроет шествие «Беларусь помнит» по проспекту Независимости до площади Победы. Предполагается, что колонну возглавит Александр Лукашенко. Почетный караул будет нести 16-метровую гирлянду с надписью «Беларусь помнит». На автомобилях в шествии будут участвовать 24 ветерана.





Военный парад станет кульминационным моментом празднования Дня независимости. После его завершения покажут массовый театрализованный эпизод «Беларусь гераічная». Он продемонстрирует борьбу беларусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков.









Далее последует акция «Споем гимн вместе». У обелиска «Минск — Город-Герой» состоится гала-концерт. Обещают новые хиты и сценические эффекты. Сюрпризом станет выступление Риты Дакоты и Тимы Белорусских.





Всего в Минске запланировано около 80 мероприятий, в том числе праздничные концерты, спортивные состязания и конкурсы, будет организована выездная торговля. Районные праздники пройдут в основном на территории парков.





Большой концерт и выставка-ярмарка запланированы у Дворца спорта. Здесь развернут 250-метровый фудкорт, более 2000 посадочных мест. На территории Верхнего города также обещают программу, посвященную 75-летию. В Минске 3 июля будет включена праздничная иллюминация.