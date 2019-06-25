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"Дороже, чем в Лондоне". Британец заплатил в Минске $65 за 50 км пути

26.06.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незадолго до старта Европейских игр в Национальном аэропорту Минск появились объявления, декларирующие справедливую цену на услуги такси до столицы. На них указана цена в 30 рублей.
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История британца Даниэля говорит, что предупреждения не всегда срабатывают, а таксистов не удалось унять и на время международных спортивных соревнований.

Даниэль прилетел в Минск из Лондона в воскресенье вечером. Здесь он занимается наладкой оборудования, настройкой мультимедийной системы на поездах Stadler. Живет на время командировки в гостинице, расположенной на пр. Победителей.

«После прилета я был очень уставшим, — рассказал Onliner иностранец. — Длительная дорога плюс беготня по аэропорту в поисках SIM-карты. В общем, когда у выхода из зоны прибытия ко мне подошел человек и спросил: „Такси?“, я не задумывался. Я согласился, он жестом пригласил меня пройти к машине. Она стояла за углом здания аэропорта. Ехали не разговаривая. Когда были у гостиницы, он указал цифру на чеке».

«Я уточнил: такие высокие цены на такси в Беларуси, дороже, чем в Лондоне? Водитель ответил: „Да“, — дополнил Даниэль. — Позже мне показали фото с плакатом в аэропорту, где была указана честная плата — 30 рублей до города. Я понял, что меня прокинули. 

Если честно, особенно не расстраиваюсь, чеки оплатит компания — я же здесь с рабочим визитом. Другое дело, если бы мне выставили такой счет при личном визите, турпоездке. Позже мне перевели фамилию водителя на английский, и я подумал: ну и ладно, этому парню и так не везет».

Выставлять высокие расценки дает право пункт 169 постановления Совмина РБ «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров». Он определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. 

То есть перевозчик сам решает, сколько стоит его услуга. Размер платы при этом определялся по таксометру, то есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки. Но с этим обычно проблем не возникает.


Администрация аэропорта, видимо, решила бороться с таксистами, завышающими цены, с помощью информирования. 

Как показывает случай Даниэля, работает это не всегда.

 
Теги: Минск
 
 
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Незадолго до старта Европейских игр в Национальном аэропорту Минск появились объявления, декларирующие справедливую цену на услуги такси до столицы. На них...
 
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