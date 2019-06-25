Курс доллара укрепился на 0,0044 BYN до 2,0395 BYN/USD. Ещё вчера американец находился на минимуме за 321 день (почти 11 месяцев).





С начала текущего месяца курс доллара обвалился на 0,0594 BYN, а с начала года — на 0,1203 BYN(−5,57%). Больше половины падения пришлось на июнь.





Курс евро просел всего на 0,0003 рубля до 2,3164 BYN/EUR.





Курс российского рубля обвалился на 0,0088 рубля до 3,2437 BYN/100 RUB и покинул максимум за 56 дней.









Россия

Центробанк РФ девальвировал российский рубль при выставлении курсов на завтра. Так, доллар вырос на 29 копеек до 62,8083 RUB/USD, а евро подорожал на 15 копеек до 71,3816 RUB/EUR.