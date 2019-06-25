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Доллар снова пытается отыграться. "Россиянин" круто просел
Источник материала: Партизан
Курс российского прервал серию из 9 повышений подряд и значительно опустился на торгах 26 июня. Курс доллара поднялся по пятидневного максимума. Валютная корзина просела на 0,08%.
Курс доллара укрепился на 0,0044 BYN до 2,0395 BYN/USD. Ещё вчера американец находился на минимуме за 321 день (почти 11 месяцев).
С начала текущего месяца курс доллара обвалился на 0,0594 BYN, а с начала года — на 0,1203 BYN(−5,57%). Больше половины падения пришлось на июнь.
Курс евро просел всего на 0,0003 рубля до 2,3164 BYN/EUR.
Курс российского рубля обвалился на 0,0088 рубля до 3,2437 BYN/100 RUB и покинул максимум за 56 дней.
Россия
Центробанк РФ девальвировал российский рубль при выставлении курсов на завтра. Так, доллар вырос на 29 копеек до 62,8083 RUB/USD, а евро подорожал на 15 копеек до 71,3816 RUB/EUR.
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Курс российского прервал серию из 9 повышений подряд и значительно опустился на торгах 26 июня. Курс доллара поднялся по пятидневного максимума. Валютная корзина...
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