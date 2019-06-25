Казахстан и Россия договорились о компенсации за грязную нефть. Беларусь пока денег не требует









Размер компенсации будет определен в долларах за баррель. Сумма пока не уточняется.





В «Казтрансойле» подтвердили факт переговоров о компенсации, добавив, что ждут документы от «Транснефти». Комментарии российской компании пока получить не удалось.





Reuters отмечает, что договоренность с Казахстаном о компенсации «сдвинет процесс возмещения убытков с мертвой точки и станет прецедентом для других пострадавших компаний», среди которых «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».





Казахстан экспортирует нефть через российский порт Усть-Луга и далее по нефтепроводу «Дружба».









Напомним, в середине апреля в Беларуси заявили о загрязнении хлорорганикой нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба». Прокачка нефти по нефтепроводу была остановлена на несколько недель.





В мае Александр Лукашенко заявил, что наша страна потеряла сотни миллионов долларов из-за «грязной» российской нефти. Однако официально компенсацию за грязную нефть Беларусь от России пока не потребовала.







